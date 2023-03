Aree svantaggiate confinanti con Regioni autonome: pubblicati gli Elenchi dei Comuni ammessi a finanziamento a valere sul “Fondo” dedicato

Il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso una Notizia pubblicata in data 15 marzo 2023 sul proprio sito, ha comunicato che sono stati pubblicati sullo stesso sito gli Elenchi dei Comuni e le schede dei Progetti ammessi al finanziamento a valere sul “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle Aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale”, relativo all’annualità 2022.

“Buone notizie per i Comuni del Veneto e del Piemonte che confinano rispettivamente con Friuli-Venezia Giulia e Val d’Aosta: sono stati assegnati e saranno presto in erogazione gli oltre 22 milioni del ‘Fondo per la valorizzazione e promozione delle Aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a Statuto speciale’ – ha commentato il Ministro Calderoli – si tratta di risorse preziose che potranno essere destinate al finanziamento di Progetti per lo Sviluppo economico e l’Integrazione”. Per i 19 Comuni del Piemonte sono in arrivo Euro 9.428.729, mentre ai 27 Comuni veneti saranno distribuiti Euro 13.363.981. “L’erogazione dei contributi a sostegno di queste Aree vicine a territori con Statuto speciale, e per questo più attrattivi, è una misura che guarda agli interessi dei cittadini di quelle Aree e che dev’essere preservata. Il nostro lavoro va esattamente in questa direzione”, ha sottolineato Calderoli. Si rimanda alla Pagina web dedicata al “Fondo” per i documenti integrali.

Redazione