Assenza puntuale rappresentazione effettive consistenze cassa libera e vincolata: è ostacolo a emersione eventuale precarietà del bilancio

Nella Delibera n. 33 del 18 marzo 2022 della Corte dei conti Toscana, la Sezione rileva che la mancata considerazione, nella cassa vincolata dell’Ente, dei proventi da sanzioni pecuniarie al “Codice della Strada” (proventi che il Legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l’Ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell’art. 208 o dal comma 12-ter dell’art. 142) determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall’art. 180 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), per le modalità di riscossione, e dall’art. 195 del Tuel per il loro successivo utilizzo. Non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 195 del Tuel e non consente neanche la valutazione del rispetto dell’art. 222 del Tuel. Peraltro, l’irregolarità di che trattasi comporta, una non corretta rappresentazione del Fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’Ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 226 del Tuel. La non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa rispetto alle componenti libera e vincolata non solo determina l’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio ma è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità. Infatti, l’assenza di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata impedisce che vengano alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sintomo dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

