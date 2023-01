Decreto “Aiuti-quater”: in G.U. la Legge n. 6/2023 di conversione, con le Misure contro il “caro energia” ed Interventi anche per gli Enti Locali

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023 la Legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione del Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel Settore energetico e di finanza pubblica” (c.d. Decreto “Aiuti-quater”).

Il testo, su cui il Governo ha posto e ottenuto la fiducia e che ha ottenuto il via libera definitivo della Camera dei Deputati, arrivato nella seduta di giovedì 12 gennaio 2023, con 164 sì, 127 no e 3 astenuti, è identico a quello approvato dal Senato lo scorso 21 dicembre 2022 e, pur con modifiche, mantiene sostanzialmente la struttura pensata dal Governo per la sua prima versione.

Tra le modifiche introdotte in sede di conversione, le principali riguardano la rimodulazione delle detrazioni fiscali del cosiddetto “Superbonus”, con l’aliquota che passa dal 110% al 90% nel 2023, con poche eccezioni che si sono salvate, come nel caso degli edifici unifamiliari e dei soggetti del “Terzo Settore” che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali, e sul fronte della cessione dei crediti che, per quelli comunicati entro il 31 ottobre 2022, potranno essere recuperati in dieci anni invece che in 4 o 5.

Il Provvedimento licenziato da Montecitorio introduce novità significative d’interesse anche per gli Enti Locali. Tra queste, l’incremento, pari ad Euro 150 milioni, del contributo straordinario in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per il contrasto del “caro bollette”, e l’istituzione di un “Fondo” per Investimenti in Rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Si segnalano inoltre novità importanti in materia di Trasporto pubblico, con l’assegnazione di ulteriori Euro 320 milioni al “Fondo” per il Trasporto pubblico locale e l’Intervento su diversi aspetti del riparto del “Fondo nazionale trasporti”.

In materia di affidamenti, la norma interviene con misure che agevolano il ricorso a fornitori diversi da quelli stabiliti dalle Convenzioni.

Infine, la Legge n. 6/2023 riconosce gli Enti Locali le Regioni come soggetti responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli Impianti solari fotovoltaici.

Si riporta il commento nel dettaglio delle norme di maggior interesse per il Comparto pubblico locale di seguito.

Art. 1 – Proroga del credito d’imposta a favore delle Imprese contro “caro bollette” per il mese di dicembre 2022

Sono stanziati Euro 3,4 miliardi per la proroga, fino al 30 settembre 2023 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle Imprese e delle attività commerciali per l’acquisto di Energia elettrica e Gas naturale.

Sono estesi anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all’energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Sono confermate le aliquote potenziate del credito d’imposta pari a:

40% per le Imprese energivore e gasivore;

30% per Imprese piccole che usano Energia con potenza a partire dai 4,5 kW;

40% per l’acquisto di Gas naturale per imprese non gasivore, per usi diversi da quello termoelettrico.

Art. 2 – Disposizioni in materia di Accisa e di Imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

vengono rideterminate le aliquote di Accisa su Benzina, oli da Gas o Gasolio usato come carburante, Gpl usati come carburanti, Gas naturale usato per autotrazione; viene stabilita al 5% l’aliquota Iva applicata al Gas naturale usato per autotrazione.

Art. 3 – Misure di sostegno per fronteggiare il “caro bollette”

Le Imprese con utenze collocate in Italia potranno presentare richiesta di rateizzazione ai fornitori, per un massimo di 36 rate mensili degli importi dovuti relativi alla componente energetica di Elettricità e Gas naturale, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Art. 3-bis – Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia

Viene nuovamente incrementato, per il 2022, il contributo straordinario di cui all’art. 27, comma 2, del Dl. 1° marzo 2022, n. 17 (“Contributo straordinario agli Enti Locali per garantire la continuità dei servizi erogati commisurato alle spese per utenze di energia elettrica e gas”), di Euro 150 milioni: da destinare per Euro 130 milioni in favore dei Comuni e per Euro 20 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province.

Apposito Decreto MinInterno provvederà alla ripartizione del “Fondo” in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Viene di nuovo aumentato, per il 2022, anche il “Fondo” di cui all’art. 9, comma 1, del Dl. 9 agosto 2022, n. 115 (“Fondo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico”), di Euro 320 milioni, destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell’analogo periodo dell’anno 2021, per l’incremento di costo, al netto dell’Iva, sostenuto nel secondo quadrimestre dell’anno 2022, per l’acquisto dell’energia elettrica e del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

Nel caso le richieste di accesso al “Fondo” risultino superiori al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale fino a concorrenza.

Con Decreto Mit sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli Enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell’Ente concedente ovvero affidante il “Servizio di Trasporto pubblico”, del contributo alle Imprese di “Trasporto pubblico locale e regionale”, alla Gestione governativa della Ferrovia circumetnea, alla Concessionaria del “Servizio ferroviario Domodossola-Confine svizzero” e alla Gestione governativa navigazione laghi, e le relative modalità di rendicontazione.

Per il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel Settore del Gas naturale, è autorizzata la spesa di Euro 350 milioni per l’anno 2022; tale importo è trasferito entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea).

A favore della Società Anas Spa, per il 2022 è autorizzata la spesa di Euro 176 milioni, per compensare i maggiori oneri derivanti dall’incremento dei costi sostenuti per l’Illuminazione pubblica delle strade nell’anno 2022, nelle more dell’adozione da parte della Società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi, e per la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella Rete di interesse nazionale e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana all’Anas Spa per l’anno 2022.

Art. 3-quater – Disposizioni a sostegno degli Enti Locali per l’acquisto di beni e servizi

L’art. 3-quater introduce modifiche all’art. 1, comma 7, del Dl. n. 95/2012, facilitando il ricorso a fornitori diversi da quelli stabiliti con Convenzioni e Accordi-quadro Consip o dalle Centrali di committenza regionali, abbassando la soglia di ribasso, dal 10% al 5% per le Categorie merceologiche telefonia fissa e mobile e dal 3% al 2% per le Categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, in corrispondenza della quale gli Enti Locali possono procedere autonomamente ad affidamenti.

Art. 4 – Misure per l’incremento della produzione di Gas naturale

Grazie all’incremento dell’offerta di Gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal Gestore dei servizi energetici (Gse).

Art. 5 – Proroghe di termini nel Settore del Gas naturale

È prorogato il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del Gas, disponendo che esso abbia termine – anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 – a decorrere dal 10 gennaio 2024.

Art. 7-bis – Disposizioni in materia di “Trasporto pubblico regionale e locale”

L’art. 7-bis apporta modifiche all’art. 27 del Dl. n. 50/2017, in materia di “Trasporto pubblico locale” (c.d. “Decreto Delrio”).

In particolare, ne sostituisce il comma 2, prevedendo nuove modalità di riparto del “Fondo Tpl”, e inserisce il nuovo comma 2-ter volto a specificare che, all’esito del riparto come designato dalle lett. a) e b) del comma 2, cioè per il 50% tenendo conto dei costi standard e per il 50% tenendo conto dei livelli adeguati di prestazione del servizio, nessuna Regione può comunque ricevere un’assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del predetto “Fondo” al netto delle variazioni dei costi del Canone di accesso alla rete ferroviaria introdotte da Rfi Spa e di eventuali penalità.

Infine, gli Indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità della loro applicazione ai fini del riparto del “Fondo” sono stabiliti con Decreto Mit, adottato di concerto con il Mef e previa Intesa in sede di Conferenza unificata.

Art. 8 – Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

Ai soggetti passivi Iva obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (sono esclusi gli Enti Locali in base al Decreto Mef 10 maggio 2019) di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023.

Un Provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl. in commento, definirà le modalità attuative.

Art. 9 – Modifiche agli incentivi per l’Efficientamento energetico (cd. “Superbonus”)

È rimodulata al 90% la detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi relativi all’Efficientamento energetico dei condomini. È tuttavia prorogato al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosciuto, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90% anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del Terzo Settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso.

Art. 9-bis – Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici

L’articolo riconosce gli Enti Locali le Regioni come soggetti responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti e, come tali, è riconosciuto loro il diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio dal secondo, terzo, quarto e quinto “conto energia”, anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento e i relativi costi.

Art. 10 – Norme in materia di procedure di affidamento di lavori

Il comma 1 dell’art. 10 modifica l’art. 1, comma 1, lett. a), del Dl. n. 32/2019, convertito con Legge n. 55/2019 (cd. Decreto “Sblocca Cantieri”), che prevede che, al fine di rilanciare gli Investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle Opere pubbliche, per le procedure per le quali i Bandi o gli Avvisi siano pubblicati successivamente al 19 aprile 2019 e fino al 30 giugno 2023, i Comuni non Capoluogo di Provincia possono procedere senza il ricorso alle Centrali di committenza o alle Stazioni uniche appaltanti.

Con particolare riferimento alle procedure afferenti alle Opere finanziate con i fondi “Pnrr” e “Pnc”, sempre fino al 30 giugno 2023 la norma prevede che i Comuni non Capoluogo di Provincia procedano all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall’art. 37, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016 (quindi mediante Centrali uniche di committenza, Soggetti aggregatori qualificati e Stazioni uniche appaltanti) anche attraverso le Unioni di Comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di Provincia. L’art. 10 in commento aggiunge che tale obbligo per i Comuni non Capoluogo di Provincia si applica alle procedure il cui importo è pari o superiore ad Euro 150.000 per lavori ed Euro 139.000 per servizi e forniture [soglie previste dall’art. 1, comma 2, lett. a), del Dl. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020].

Il comma 2 prevede che alla Stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti “Pnrr” e “Pnc” che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al “Fondo per l’avvio di Opere indifferibili” di cui all’art. 26, comma 7, del Dl. n. 50/2022, convertito con Legge n. 91/2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del “Fondo”, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari regionali. Con Decreto Mef, da adottare entro 60 giorni dalla data del 19 novembre 2022, saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione in commento.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis, che proroga al 31 marzo 2023 i termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022. Un’ulteriore modifica è stata recata con l’inserimento del comma 2-ter, in cui si precisa che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono valide le procedure di affidamento utilizzate alla data del 31 dicembre 2022 dai Comuni non capoluogo di Provincia che non hanno usufruito di Stazioni appaltanti qualificate o di Enti sovracomunali, come le Unioni di Comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluoghi di Province.

Il comma 3 inserisce al Dl. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, l’art. 44-bis, che mira a semplificare le procedure per la realizzazione degli Interventi autostradali di preminente interesse nazionale, indicati all’Allegato IV-bis del medesimo Dl. n. 77/2021 come introdotto dall’Allegato 2 del Decreto in commento (tra i quali rientrano, ad esempio, la Riqualifica Barberino-Calenzano e il Tratto A11 – Firenze-Pistoia Lotti 1 e 2).

Il comma 3-bis, inserito in sede di conversione, dispone la convocazione della Conferenza dei Servizi, essendo in corso lavori di ammodernamento dell’Autodromo di Monza che però incontrano ritardi derivanti dall’eccezionale contingenza energetica ed economica e dal conseguente incremento dei prezzi delle materie prime.

Art. 11 – Disposizioni concernenti la Commissione tecnica “Pnrr-Pniec”

Al fine di potenziare la Commissione tecnica a cui è affidata l’istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (“Via”) dei Progetti “Pnrr-Pniec”, viene prevista la possibilità di nominare fino a 30 componenti aggregati. È, inoltre, consentito alla Direzione generale per le Valutazioni ambientali del Mase di avvalersi, per un periodo di 3 anni, per le esigenze delle Commissioni “Via-Vas” e “Pnrr-Pniec”, di personale delle Forze armate in possesso della Laurea magistrale in Ingegneria.

Art. 12 – Esenzioni in materia di Imposte

I commi 1 e 2 forniscono alcuni chiarimenti in merito all’esenzione per il pagamento del saldo Imu 2022 per il Settore dello Spettacolo. Nello specifico, viene ribadito che l’esenzione si applica a favore degli immobili rientranti nella Categoria catastale “D/3” destinati a Spettacoli cinematografici, Teatri e Sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento Ue n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli aiuti “de minimis”.

L’esenzione dal pagamento del saldo Imu 2022 non è subordinata ad alcuna autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Il comma 3 integra l’Allegato “B” al Dpr. n. 642/1972, in materia di atti, documenti e registri esenti dall’Imposta di bollo in modo assoluto. E’ introdotto l’art. 8-ter che racchiude le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente Autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.

Art. 12-bis – Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022

È autorizzata la spesa di Euro 200 milioni, per l’anno 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei Comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

Art. 13 – Disposizioni in materia di Sport

Al fine di sostenere le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni e Società sportive professionistiche e dilettantistiche, i versamenti sospesi dall’art. 1, comma 923, lett. a), b), c) e d), della Legge n. 234/2021, dall’art. 7, comma 3-bis, del Dl. n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 34/2022 e in ultimo dall’art. 39, comma 1-bis, del Dl. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, comprensivi delle Addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Infine, viene prolungata da 3 a 5 anni la durata dei contratti di licenza, prevista dall’art. 10 del Dlgs. n. 10/2008.

Art. 14 – Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente

L’autorizzazione di spesa per il Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria è incrementata di Euro 1 miliardo per l’anno 2022, di cui 800 milioni destinati al “Riparto del ‘Fondo per il finanziamento degli Investimenti e lo Sviluppo infrastrutturale del Paese’”.

È autorizzata la spesa di Euro 45 milioni per il completamento dei Programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla Difesa nazionale.

È disposto, inoltre, lo stanziamento di Euro 100 milioni alla componente fissa della retribuzione accessoria del personale Docente e Ata; nel dettaglio, Euro 85,5 milioni per il primo e 14,2 per il secondo.

È disposto, inoltre, in ordine alle modalità di calcolo delle entrate correnti delle Regioni a Statuto ordinario, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di facoltà assunzionali delle medesime Regioni, che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto.

Art. 14-ter – Disposizioni urgenti in favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa

L’art. 14-ter aggiorna la disciplina relativa alla previsione del divieto di assunzione di personale nei confronti degli Enti Locali che non rispettino i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla Banca-dati delle Amministrazioni Pubbliche dei medesimi documenti, aggiungendo un’ulteriore eccezione a tale divieto con la quale viene fatto salvo lo svolgimento delle “funzioni fondamentali” di cui all’art. 14, comma 27, del Dl. n. 78/2010, nei Comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, dove nell’anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente.

Art. 14-quinquies – Risorse per investimenti in Rigenerazione urbana per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un “Fondo”per Investimenti di Rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a Euro 235 milioni. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse saranno individuati con Decreto ministeriale, da adottare entro il 30 giugno 2023.

Art. 14-sexies – Proroga di disposizioni in materia di incarichi di Vice-segretario comunale

La disposizione in commento ha previsto la proroga, fini al 31 dicembre 2023, del regime transitorio previsto dall’art. 16-ter, commi 9 e 10, del Dl. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020, relativamente agli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di Vice-segretario.

In particolare, il comma 9 ha introdotto una disposizione transitoria con la finalità di ovviare alla carenza di Segretari nei piccoli Comuni attraverso il conferimento delle funzioni di Vice-segretario a Funzionari degli Enti Locali, il cui termine per l’utilizzo entro il 31 marzo 2023 (3 anni successivi all’entrata in vigore della Legge di conversione n. 8/2020) è stato ora posticipato al 31 dicembre 2023.

Le funzioni attribuite al Vice-segretario possono essere svolte, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente, da un Funzionario di ruolo del Comune in servizio da almeno 2 anni in un Ente Locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.

Il Funzionario incaricato è tenuto a partecipare a corsi di formazione di almeno 20 ore, anche attraverso modalità telematiche, secondo modalità stabilite dall’Albo nazionale.

Possono usufruirne i Comuni fino a 5.000 abitanti e i Comuni fino a 10.000 abitanti che hanno stipulato una Convenzione per l’Ufficio di Segreteria (ai sensi dell’art. 10 del Dpr. n. 465/1997) e purché sia vacante la sede di Segreteria, sia singola e sia convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del Segretario titolare (ai sensi dell’art. 15, comma 4, Dpr. n. 465/1997) sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un Segretario reggente a scavalco anche con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

La procedura di assegnazione dell’incarico: richiesta del Sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, assenso dell’Ente Locale di appartenenza e consenso dell’interessato; entro i 90 giorni successivi, il Sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare. È fatta salva la possibilità per il Ministero dell’Interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.

Il comma 10 prevede che il conferimento delle funzioni di Vice-segretario a funzionari del Comune disposto dal comma 9 possa essere attivato anche nei Comuni che stipulino o abbiano in corso una Convenzione di Segreteria.

Redazione