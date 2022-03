Enti Locali e PNRR: Presidente Anac tra gli ospiti del prossimo Tavolo tecnico gratuito online del Progetto “Next Generation Eu EuroPA Comune”

È in programma martedì 29 marzo 2022, dalle 10.00 alle 12.00, il nuovo appuntamento online del Progetto “Next Generation Eu EuroPA Comune” dal titolo “Gli obblighi Antiriciclaggio e Anticorruzione a tutela delle risorse del PNRR”. Il Tavolo tecnico, il terzo attivato nel 2022 nell’ambito del Progetto avviato nel gennaio 2021 da Centro Studi Enti Locali di concerto con il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, sarà incentrato sul fornire le indicazioni operative utili per superare le criticità legate all’attuazione del PNRR da parte di Enti Locali e Società pubbliche.

Con il Dlgs. n. 90/2017, che ha recepito la quarta Direttiva Antiriciclaggio modificando il Dlgs. n. 231/2007, la Pubblica Amministrazione ha assunto un ruolo attivo nella lotta contro il riciclaggio. Agli Enti Pubblici sono stati estesi gli obblighi di segnalazione per le operazioni sospette tradizionalmente rivolti agli intermediari finanziari. Eppure, contrariamente a quanto auspicabile alla luce dell’avvio della fase operativa del “Pnrr”, il loro contributo al sistema di prevenzione del riciclaggio è, ad oggi, ancora molto limitato. Per evitare che le risorse pubbliche di provenienza comunitaria vengano sottratte alla loro destinazione, è indispensabile che gli Enti Locali si dotino dei necessari strumenti per evitare che il “Pnrr” e il “Pnc” diventino terreno fertile per l’infiltrazione criminale nell’economia.

Gli Obblighi che gravano in capo alle P.A. per intercettare i contesti più rischiosi e per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, e quelli derivanti dalla disciplina in materia di Anticorruzione saranno al centro del Tavolo tecnico n.3-2022 del Progetto “Next generation Eu EuroPA Comune”, che vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni. Tra questi, anche il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, e Gianni Lorenzetti – Presidente della Provincia di Massa-Carrara e Upi Toscana

L’evento sarà, come sempre, l’occasione anche per fare il punto sui Bandi attivi del “Pnrr” dedicati agli Enti Locali e delle modalità e tecnicalità per accedervi.

