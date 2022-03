La Giornata Parlamentare del 28 marzo 2022

L’Aula del Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto sulle misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) e a seguire del ddl, approvato in sede redigente, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival. Potrebbe, poi, confrontarsi sul decreto, già approvato la settimana scorsa dalla Camera, sulla crisi in Ucraina qualora le commissioni Esteri e Difesa ne abbiano terminato l’esame. Giovedì alle 15.00, invece, svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Le Commissioni del Senato

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni sul disegno di legge sulla rappresentanza d’interessi, esaminerà il ddl relativo al mandato dei Sindaci, il ddl sulle imprese sociali di comunità, il ddl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell’odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l’individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il ddl di modifica della disciplina della Corte dei conti e il disegno di legge per l’istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell’amianto. A seguire si confronterà sul disegno di legge per l’equilibrio di genere nelle cariche pubbliche e sul ddl relativo alle spese per i minori in comunità o istituti.

La Giustizia, con la Finanze, svolgerà delle audizioni sul disegno di legge per la riforma della giustizia tributaria. Esaminerà, poi, il disegno di legge sulla magistratura onoraria, diversi ddl sulla distribuzione territoriale dei tribunali, lo schema di decreto legislativo sullo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) e lo schema di decreto legislativo di modifica del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’Esteri con la Difesa concluderanno l’esame del decreto, approvato la settimana scorsa dalla Camera, sulla Crisi in Ucraina. Mercoledì alle 13.30 la Difesa, con la rispettiva della Camera, ascolterà Ministro Lorenzo Guerini sull’evoluzione della situazione nel Sahel. A seguire ascolterà il Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti gen. c.a. Luciano Portolano in relazione all’affare assegnato sulle prospettive dell’export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza.

La Commissione Bilancio dibatterà sul decreto legislativo recante attuazione della direttiva sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi e sullo schema di decreto ministeriale per l’individuazione dei beneficiari delle risorse del Fondo nazionale integrativo comuni montani. Oggi alle 15.00 Finanze, con la rispettiva della Camera, ascolterà il Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco sui più recenti sviluppi della vicenda riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena. A seguire si confronterà sullo schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2022 e sullo schema di decreto legislativo relativo all’Iva sulle armi. Con l’Industria esaminerà il decreto per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, il cosiddetto decreto taglia prezzi. Giovedì alle 8.30, assieme alla Politiche dell’UE e alle rispettive della Camera, ascolterà la Commissaria europea per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l’Unione dei mercati dei capitali Mairead McGuinness.

La Istruzione proseguirà le audizioni sull’impatto della pandemia sugli studenti delle scuole secondarie, esaminerà il ddl per l’iscrizione contemporanea a due corsi d’istruzione superiore, il ddl sulle competenze non cognitive e il ddl per la promozione dei cammini come itinerari culturali e il ddl per l’insegnamento dell’educazione economica e finanziaria. La Lavori pubblici proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle ricadute nell’ordinamento italiano della Convenzione di Città del Capo del 2001 e del relativo protocollo aeronautico e riprenderà le audizioni sulle problematiche attinenti alle infrastrutture ferroviarie nelle isole. Esaminerà poi lo schema di DPCM per l’individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

L’Agricoltura dibatterà, con la Salute, sul disegno di legge sulla diffusione in Italia della peste suina africana. Successivamente esaminerà l’affare assegnato sulle problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti e quello sulle problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro, si confronterà sul ddl per la trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola, sul ddl sulle professioni di enologo ed enotecnico, sul ddl per il riconoscimento dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio e sul ddl per il sostegno dell’agroecologia. Giovedì alle 8.00 ascolterà il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli sul tema della sovranità alimentare e del sostegno alle produzioni agricole strategiche. La Industria esaminerà la legge annuale per la concorrenza.

La Lavoro, assieme alla Politiche dell’UE, svolgerà alcune audizioni sull’Atto europeo per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. A seguire ascolterà la Ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone sui canali d’ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani (stage, tirocinio e apprendistato) ed esaminerà il ddl per la tutela lavoratori dalle maculopatie, il ddl per l’inserimento d’infermieri e OSS nelle categorie usuranti e sul disegno di delega sulla famiglia. La Territorio esaminerà e svolgerà diverse audizioni sul ddl per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano. Dibatterà poi sul disegno di legge sulla rigenerazione urbana e sul ddl per l’estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. La Politiche dell’Ue proseguirà il confronto sulla legge di delegazione europea 2021.

L’Aula della Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà le mozioni per il sostegno del settore della moda, le mozioni per il sostegno del comparto automobilistico, la pdl per la concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, la pdl di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, la pdl per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell’estremismo violento di matrice jihadista e la proposta di legge costituzionale per il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità.

A seguire esaminerà la proposta di legge costituzionale per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, la proposta di legge sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, le mozioni sulla disciplina di bilancio e governance economica dell’Unione europea, le mozioni sul Servizio civile universale, la pdl sulla base territoriale per l’elezione del Senato della Repubblica, le mozioni in materia di energia nucleare di nuova generazionee la relazione sull’attività svolta dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022, approvata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

Domani alle 12.00 ascolterà l’informativa urgente del Ministro delle Politiche agricole e forestali Stefano Patuanelli sulle iniziative a sostegno della filiera agricola, agroalimentare e della pesca in relazione all’amento dei costi dell’energia e delle materie prime e agli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Nella seduta di mercoledì alle 16.30 voterà per l’elezione di un componente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Come di consueto domani alle 9.30 svolgerà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 il question time e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Le Commissioni della Camera

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà, la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sul regolamento per l’individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, la pdl per l’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni e la pdl in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. A seguire si confronterà sulla pdl relativa ai benefici in favore delle vittime del terrorismo.

La Giustizia ascolterà i rappresentanti di Unioncasa e di Federcasa nell’ambito dell’esame delle proposte di legge per il contrasto delle occupazioni abusive d’immobili; discuterà sulla legge delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario, per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Csm, la pdl relativa alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, la pdl per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori e lo schema di decreto legislativo sullo scambio d’informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo d’informazione sui casellari giudiziali (ECRIS). La Esteriesaminerà la risoluzione sulla strategia italiana per la regione dell’Indo-Pacifico e, assieme alla Cultura, le risoluzioni sulla tutela del patrimonio culturale e artistico in Ucraina. La Difesa dibatterà su diversi schemi di decreto ministeriale per l’acquisizione di diversi sistemi d’arma.

La Bilancio svolgerà diverse audizioni nell’ambito dell’esame dell’Atto europeo sull’economia dell’UE dopo la COVID-19 e le implicazioni per la governance economica, e dibatterà sullo schema di decreto ministeriale per l’individuazione dei beneficiari delle risorse del Fondo nazionale integrativo comuni montani. La Finanze riprenderà il confronto sulla delega al Governo per la riforma fiscale e dibatterà sulla risoluzione per tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell’economia reale. Domani alle 12.00 la Cultura ascolterà la Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa sull’organizzazione dell’accoglienza di studenti, ricercatori e docenti ucraini esuli. Mercoledì alle 13.30, sul medesimo tema, ascolterà il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. A seguire, con la Lavoro, esaminerà la pdl sul tirocinio curricolare e, con la Trasporti, le pdl per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

La Ambiente, con la Trasporti e la Attività Produttive, audirà i membri italiani delle Commissioni del Parlamento europeo competenti sugli Atti dell’Unione europea rientranti nel pacchetto denominato “Pronti per il 55%” (Fit for 55%). Con la Trasporti svolgerà diverse audizioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare e dei Commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Riprenderà i lavori sulla legge delega in materia di contratti pubblici e, con la Attività Produttive, esaminerà il decreto per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. La Trasporti, con la Attività Produttive, svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. A seguire esaminerà la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021.

La Attività Produttive, con la Trasporti, esaminerà la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale. La Lavoro svolgerà delle audizioni sulle pdl relative alle prestazioni di lavoro accessorio, ascolterà i rappresentanti di Adecco Group, di Anpit e di Assodelivery nell’ambito dell’esame della proposta di direttiva Ue relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali e proseguirà le audizioni sulle risoluzioni sul lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada. Discuterà poi le pdl per l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini su quelle per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.

La Affari Sociali riprenderà il ciclo di audizioni sulla pdl di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Mercoledì inizierà l’esame del decreto per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. La Agricoltura ascolterà la Sottosegretaria per la Transizione ecologica Vannia Gava sulle problematiche connesse alla gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento al ruolo dell’Ispra nella raccolta dei dati, nonché sul piano di conservazione e gestione del lupo in Italia. Esaminerà la pdl per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, la pdl di disciplina dell’ippicoltura e di delega al Governo per l’adozione di disposizioni per lo sviluppo del settore e la pdl per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. Giovedì ascolterà i rappresentanti della Fondazione Filiera Italia, sulle problematiche connesse all’aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina.





