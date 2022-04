Piccoli comuni in condizioni di svantaggio: al sud il 91% dei fondi ripartiti dal Viminale

DOSSIER A CURA DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Grandi gli squilibri anche all’interno delle stesse regioni: in Campania 3 comuni nel napoletano inclusi contro i 63 della provincia di Salerno

Meno di 5mila abitanti, popolazione diminuita almeno del 5% tra il 2011 e il 2019, reddito medio pro capite inferiore di oltre 3mila euro rispetto alla media nazionale e indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore alla media nazionale. Questo l’identikit dei 1.011 comuni tra i quali è stato ripartito il 30 marzo un fondo da 50 milioni di euro, istituito dalla Legge di bilancio 2022. Ma dove sono localizzati i beneficiari? Una elaborazione di Centro Studi Enti Locali basata sui dati diffusi dal Viminale ha messo in evidenza che le risorse sono state ripartite tra il 12% dei comuni italiani. Si tratta di 1.011 amministrazioni, divise tra 17 regioni e 61 province, e il cui reddito medio è 9.046 euro.

N. Comuni Somma di Riparto CENTRO 96 4.268.468,44 NORD 32 334.263,33 SUD 883 45.397.268,23 Totale complessivo 1011 50.000.000,00

Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta sono le uniche 3 regioni italiane completamente prive di piccoli comuni inseriti in questo elenco di amministrazioni svantaggiate e vittime di spopolamento. Ma, in generale, la concentrazione di questi comuni è molto disomogenea sul territorio nazionale: l’87% dei comuni coinvolti si trova nelle regioni del Mezzogiorno (883), il 9% al Centro (96) e solo il 3% nel Nord Italia (32).

La distribuzione delle risorse, proporzionale alla popolazione residente negli enti coinvolti, ha portato il 91% dei fondi al Sud e nelle Isole, che hanno assorbito poco meno di 45,4 milioni di euro. Seguono i 96 enti delle regioni centrali, con 4,2 milioni e i 32 comuni settentrionali che hanno ricevuto 334mila euro.

La regione con la maggiore concentrazione di questi piccoli comuni “in affanno” dal punto di vista demografico e sociale è la Calabria che, con 218 enti, ha ottenuto globalmente più di 11 milioni di euro (22% del totale).

Seguono Campania e Sicilia, rispettivamente con 185 e 135 comuni, che hanno avuto oltre 9 milioni di euro ciascuna. Circa 4,7 milioni sono andati ai 108 enti sardi inseriti nell’elenco mentre gli 83 comuni abruzzesi e i 69 enti laziali sono beneficiari, rispettivamente, di 3,1 e 3,5 milioni di euro.

A seguire troviamo: la Basilicata, con 60 comuni beneficiari del fondo a cui sono andati 3 milioni e 67mila euro, il Molise con 56 (1.813.680 euro), la Puglia con 38 (2,3 milioni) e le Marche con 18 (383mila euro). E ancora, il Piemonte (13 comuni e circa 100mila euro), la Liguria (11 comuni, 154mila euro), Lombardia e Toscana (entrambe con 6 comuni che si sono visti assegnare, nell’ordine, 40mila e 300mila euro) e l’Umbria (3 comuni, 83 mila euro). Chiudono il cerchio il Veneto e l’Emilia Romagna, entrambi con una sola amministrazione ciascuno: Villanova Marchesana, in provincia di Rovigo, cui sono state destinate circa 27mila euro e Casteldenci, in provincia di Rimini, con 12mila.

N. Comuni Somma di Riparto Abruzzo 83 3.101.593,22 Basilicata 60 3.067.076,31 Calabria 218 11.182.619,53 Campania 185 9.458.476,35 Emilia Romagna 1 11.668,14 Lazio 69 3.502.118,27 Liguria 11 154.275,38 Lombardia 6 40.488,15 Marche 18 383.464,51 Molise 56 1.813.680,16 Piemonte 13 100.900,49 Puglia 38 2.383.195,19 Sardegna 108 4.742.993,19 Sicilia 135 9.647.634,28 Toscana 6 299.472,16 Umbria 3 83.413,50 Veneto 1 26.931,17 Totale complessivo 1011 50.000.000,00

Al di là della conferma del tristemente noto divario Nord Sud in termini di capacità attrattiva dei territori, redditi medi e in generale di opportunità, soprattutto nei piccoli centri, questi numeri raccontano anche grandi squilibri all’interno delle medesime Regioni. Basti pensare al caso Sicilia che ha 56 comuni del messinese in questo elenco e solo uno del ragusano, 2 del siracusano e 5 del trapanese. Analoga anche situazione campana che vede solo 3 comuni nel napoletano inclusi contro i 54 di Avellino e i 63 della provincia di Salerno. Non molto diverso il quadro pugliese che vede province come Barletta-Andria-Trani e Brindisi completamente estranee alla lista, altre toccate in modo estremamente marginale (Taranto e Bari, con un comune ciascuno), mentre in altre sembrano esserci sacche importanti di piccoli comuni in condizioni di svantaggio: in primis il foggiano con 26 enti e, a seguire, Lecce con. 10.

Nel Lazio la provincia che versa nella situazione più critica sembra essere Frosinone, con 33 piccoli comuni beneficiari del fondo, contro i 13 di Roma e Rieti, gli 8 di Viterbo e i 2 di Latina

Ivsm

L’indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) è un indicatore costruito con l’obiettivo di fornire una misura sintetica del livello di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni italiani. L’indice è costruito attraverso la combinazione di sette indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità. I valori divulgati dall’Istat, associati alla posizione nella graduatoria nazionale, forniscono elementi utili per l’individuazione di potenziali aree di criticità.

Fondo di sostegno ai comuni marginali

Queste risorse si inseriscono nella scia di quanto già fatto con il Fondo di sostegno ai comuni marginali, ripartito lo scorso dicembre e che ha portato, per gli anni 2021-2023, all’assegnazione di 180 milioni di euro a 1.187 comuni colpiti da calo demografico e più svantaggiati in base dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale e in relazione al basso livello di redditi della popolazione residente.

Risorse, quelle, da usare per lavori su immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali; concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricoli e contributi da mettere sul tavolo per chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).

N. Comuni Somma di Riparto Abruzzo 83 3.101.593,22 Chieti 31 1.228.445,15 L’Aquila 20 508.341,03 Pescara 19 641.839,21 Teramo 13 722.967,83 Basilicata 60 3.067.076,31 Matera 18 1.128.397,74 Potenza 42 1.938.678,57 Calabria 218 11.182.619,53 Catanzaro 43 2.070.653,47 Cosenza 81 4.325.072,63 Crotone 18 1.011.259,30 Reggio-Calabria 50 2.401.839,86 Vibo-Valentia 26 1.373.794,27 Campania 185 9.458.476,35 Avellino 54 2.865.001,09 Benevento 35 2.113.913,96 Caserta 30 1.674.089,02 Napoli 3 209.082,14 Salerno 63 2.596.390,14 Emilia Romagna 1 11.668,14 Rimini 1 11.668,14 Lazio 69 3.502.118,27 Frosinone 33 1.865.714,63 Latina 2 245.792,61 Rieti 13 480.617,78 Roma 13 463.161,28 Viterbo 8 446.831,97 Liguria 11 154.275,38 Genova 1 13.648,38 Imperia 7 122.317,46 Savona 3 18.309,54 Lombardia 6 40.488,15 Como 4 26.139,07 Cremona 1 9.322,33 Varese 1 5.026,75 Marche 18 383.464,51 Ascoli-Piceno 2 22.209,08 Fermo 8 190.559,35 Macerata 3 42.681,64 Pesaro-Urbino 5 128.014,44 Molise 56 1.813.680,16 Campobasso 38 1.305.156,34 Isernia 18 508.523,82 Piemonte 13 100.900,49 Asti 5 26.139,07 Cuneo 5 31.714,20 Verbania 2 36.436,29 Vercelli 1 6.610,93 Puglia 38 2.383.195,19 Bari 1 40.792,80 Foggia 26 1.356.033,10 Lecce 10 873.282,75 Taranto 1 113.086,54 Sardegna 108 4.742.993,19 Nuoro 21 1.033.712,09 Oristano 29 925.530,46 Sassari 21 906.367,87 Sud Sardegna 37 1.877.382,77 Sicilia 135 9.647.634,28 Agrigento 16 1.354.052,85 Caltanissetta 10 789.991,12 Catania 7 734.514,11 Enna 7 860.274,18 Messina 56 2.964.195,55 Palermo 32 2.421.916,35 Ragusa 1 87.038,86 Siracusa 2 129.750,96 Trapani 4 305.900,30 Toscana 6 299.472,16 Arezzo 1 38.050,94 Grosseto 3 157.260,97 Livorno 1 14.044,42 Lucca 1 90.115,83 Umbria 3 83.413,50 Perugia 3 83.413,50 Veneto 1 26.931,17 Rovigo 1 26.931,17 Totale complessivo 1011 50.000.000,00

