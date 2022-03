“Pnrr”: AD Centro Studi Enti Locali, “Impossibile cambiare il mondo se non cambiamo prima noi stessi”

“Se continuiamo a considerare questo paese, non come il paese dei comuni ma dei luoghi comuni, non andiamo da nessuna parte. È singolare che in Italia si voglia cambiare il mondo senza voler cambiare noi stessi. Usiamo gli stessi modelli per fare gli stessi bandi pretendendo che poi i giovani partecipino ai bandi. Non sorprende che non lo facciano”.

Così Nicola Tonveronachi, Amministratore delegato di Centro Studi Enti Locali Spa, è intervenuto nel corso del convegno “Comunicare il PNRR: digitale, partecipazione e trasparenza per il rilancio dell’Italia”, organizzato da Fondazione Italia Digitale in collaborazione con PA Social – Associazione Italiana per la Nuova Comunicazione e con il patrocinio del Comune di Firenze.

L’evento, tenutosi il 18 marzo nell’Auditorium di Nana Bianca a Firenze, è stata l’occasione per approfondire le tematiche del digitale, della comunicazione, dei servizi al cittadino e degli sviluppi concreti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i territori e le comunità.

