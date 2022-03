RgS-Igepa: Circolare n. 15 sul rispetto del “Pareggio di bilancio” da parte degli Enti territoriali per il biennio 2022-2023

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni-Ufficio II, con la Circolare 15 marzo 2022, n. 15, con oggetto “Regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge n. 243/2012, biennio 2022-2023”, indirizzata alle Regioni, alle Province autonome, alle Città metropolitane e ai Comuni e ai rispettivi Organi di revisione, dopo aver premesso che la Circolare RgS n. 5/2020 aveva fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali, ha ribadito che a livello di comparto regionale e nazionale deve essere conseguito il saldo non negativo di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, anche ai fini della legittima contrazione del debito, mentre, a livello di singoli Enti devono essere rispettati esclusivamente gli equilibri di cui al Dlgs. n. 118/2011, così come previsto dall’art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, “Fpv” e debito). L’informazione viene desunta automaticamente, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’Allegato 10 del Dlgs. n. 118/2011.

Per quanto attiene all’indebitamento degli Enti territoriali, si fa presente che la Circolare n. 8/2021 ricordava che l’art. 10 della Legge n. 243/2012, prevede altresì che le operazioni di indebitamento – effettuate sulla base di apposite Intese concluse in ambito regionale o sulla base dei Patti di solidarietà nazionale – garantiscono, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012, per il complesso degli Enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione o per il complesso degli enti territoriali dell’intero territorio nazionale.

Pertanto la RgS, al fine di verificare ex ante a livello di Comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito il rispetto degli equilibri di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo Ente) a livello regionale e nazionale, ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2021-2023 degli Enti territoriali per Regione e a livello nazionale trasmessi alla “Bdap”, riscontrando, negli anni 2022-2023, il rispetto, a livello di Comparto, dell’art. 9, della Legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali).

Inoltre, al fine di verificare ex post, a livello di Comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, la RgS ha esaminato i dati dei rendiconti 2020 degli Enti territoriali trasmessi alla “Bdap” riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato art. 9, della Legge n. 243/2012.

Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2022 e 2023, in base ai dati dei bilanci di previsione 2021-2023, a livello di Comparto, dell’equilibrio (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza “Fondo pluriennale vincolato” e senza debito), viene ritenuto che gli Enti territoriali hanno rispettato il presupposto richiesto dall’art. 10 della richiamata Legge n. 243/2012 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2022-2023.

La Circolare conclude precisando che restano ferme comunque per ciascun Ente le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai Dlgs. n. 118/2011 e n. 267/2000 (anche a consuntivo).

