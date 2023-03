Centro Studi Enti Locali si conferma anche per il 2023 tra i soggetti accreditati dal Mef per erogare formazione per i Revisori legali

Anche per il 2023 Centro Studi Enti Locali Spa è stato incluso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’Elenco delle Società o Enti pubblici e privati accreditati presso i quali i Revisori legali dei conti possono svolgere la formazione professionale continua obbligatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 6, lett. b), Dlgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Una conferma che attesta, ancora una volta, la qualità della proposta formativa erogata negli anni ai Professionisti in ambito giuridico-economico e amministrativo-contabile e alla comprovata preparazione del corpo docenti che si è alternato nell’ambito degli eventi organizzati per la platea dei Revisori legali.

Con una Sezione specifica di attività denominata “Centro Studi Revisione legale”, Centro Studi Enti Locali si avvia ormai verso il settimo anno di formazione rivolta a questo target e ha, ad oggi, riscontrato una grande partecipazione a tutti gli eventi proposti dal 2017 in poi, sia in aula che a distanza.

L’impegno del ns. Gruppo di lavoro è quello di continuare ad erogare attività formative valide per tutti e 3 i Crediti formativi richiesti ai Professionisti contabili: i Cfp “ordinari” dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, i Cfp “speciali” per i Revisori degli Enti Locali, ed i “crediti Mef” per i Revisori legali, sia per quelli iscritti agli Ordini (in qualità di soggetto autorizzato dal Cndcec ex art. 9 del Regolamento per la formazione continua), che per i non iscritti (“Revisori legali non ordinistici”) a seguito della sopra comunicata autorizzazione Mef.

Per informazioni sui corsi di formazione accreditati, rimandiamo alla Sezione “Formazione” del sito istituzionale di Centro Studi Enti Locali e ai costanti aggiornamenti forniti attraverso le newsletter informative e i canali social.

