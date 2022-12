Finanza locale: pubblicato il Decreto con il riparto delle risorse da destinare agli Enti Locali per le spese di Energia elettrica e Gas

Sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, è stato pubblicato il Comunicato 9 dicembre 2022 della Direzione centrale per la Finanza locale, che informa dell’approvazione del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie 6 dicembre 2022, recante “Criteri e modalità di riparto dell’ulteriore incremento di 200 milioni di Euro, per l’anno 2022, del ‘Fondo’ da destinare a Comuni, Città metropolitane e Province, in relazione alla spesa per utenze di Energia elettrica e Gas”.

Il Decreto definisce i criteri e le modalità di riparto dell’ulteriore incremento del “Fondo” istituito dall’art. 27, comma 2, del Dl. n. 17/2022, pari a complessivi Euro 200 milioni per l’anno 2022, da destinare, per Euro 160 milioni in favore dei Comuni e per Euro 40 milioni a favore delle Città metropolitane e delle Province. Tali criteri sono individuati, per ciascuno dei 2 Comparti, nell’Allegato “A -Nota metodologica”. L’importo delle risorse è indicato nell’Allegato “C”, mentre le risorse spettanti ai Comuni delle Regioni a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, specificate nell’Allegato “B”, sono assegnate ed erogate alle predette Autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei Comuni compresi nel proprio territorio.

