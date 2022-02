Premio Nazionale Competenze Digitali: i 22 finalisti della prima edizione

Dal primo marzo al via il voto del pubblico

Il 24 e 25 febbraio due webinar per presentare i progetti selezionati dalla Giuria di esperti

Sono 22 le iniziative finaliste alla prima edizione del Premio Nazionale per le Competenze Digitali di Repubblica Digitale. Il riconoscimento, promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e realizzato con la collaborazione di Formez PA, ha l’obiettivo di mettere in luce le migliori iniziative di sviluppo delle competenze digitali per i cittadini e le scuole. Dei 120 progetti presentati da imprese, pubbliche amministrazioni e terzo settore, la Giuria di esperti nominata dal DTD ha valutato e selezionato le più meritevoli: cinque per ciascuna delle categorie Digitale per tutti e Digitale contro il divario di genere e sei (ex-equo nel quinto posto) per Digitale inclusivo, Digitale nell’educazione per le scuole.

Per Digitale per tutti passano alla fase finale i progetti: Digital Skill Voyager, viaggio nelle competenze digitali di Dintec – Consorzio per l’innovazione tecnologica; Innovation Lab e Palestre Digitali del Veneto della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto; Pane e Internet della Regione Emilia-Romagna; Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza digitale di Roma Capitale; TRIO | Industria 4.0 per non addetti ai lavori di Regione Toscana.

I progetti finalisti selezionati per la categoria Digitale inclusivo sono: CAcademyRapido di Academy Rapido srl; Connessi in buona compagnia di Regione Toscana; DigitALL di Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo; In rete per le solitudini ed il digital divide dell’Università Verde di Bologna APS – Centro Antartide; LV8 di Fondazione Vodafone Italia; Powercoders di FGS Social Innovation Onlus.

Per Digitale contro il divario di genere passano: Coding Girls di Fondazione Mondo Digitale; Girls Code It Better di Officina Futuro Fondazione Maw; Pinkamp – Le ragazze contano! dell’Università degli Studi dell’Aquila; Progetto Ragazze Digitali dell’Università di Modena e Reggio Emilia; STEAM-UP alle ragazze della Regione Liguria – Vice Direzione Generale Formazione e Istruzione.

Le iniziative che restano in gara nella categoria Digitale nell’educazione per le scuole sono: Cittadinanza Digitale: più consapevoli, più sicuri, più liberi di SOS il Telefono Azzurro Onlus; DigEducati della Fondazione della Comunità Bergamasca; Nabbovaldo e il ricatto dal Cyberspazio dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr – Registro .it; Progetto “Un programma psicoeducativo, rivolto a giovani, di autoregolazione delle emozioni per favorire l’utilizzo consapevole e prevenire l’uso problematico di Internet” della Provincia autonoma di Trento – Dipartimento salute e politiche sociali; Programma il Futuro presentato dal Laboratorio Informatica & Scuola – CINI (Consorzio Interuniversitario per l’Informatica); Social4School: educare ad un uso consapevole della rete del Dipartimento di Informatica Università di Torino.

Le iniziative finaliste verranno illustrate dai referenti dei progetti candidati in occasione di due webinar. Giovedì 24 febbraio, ore 15:00, l’appuntamento è con la presentazione delle iniziative finaliste per le categorie Digitale per tutti e Digitale nell’educazione per le scuole. Info e iscrizioni su Eventi PA.

Mentre, venerdì 25 febbraio, ore 15:00, saranno protagoniste le iniziative scelte per le categorie Digitale inclusivo e Digitale contro il divario di genere. Info e iscrizioni su EventiPA.

Dal 1° al 15 marzo la parola passa al pubblico, che potrà votare le iniziative finaliste sulla piattaforma ParteciPa nella sezione Vota Finalisti (per votare è necessario iscriversi alla piattaforma ParteciPa). Il voto del pubblico avrà la duplice funzione di concorrere a individuare il vincitore del Premio e assegnare la menzione speciale “Il più votato dal pubblico online”.

Un ultimo step prima di scoprire i vincitori del Premio e delle menzioni speciali che saranno rivelati in occasione dell’evento finale di premiazione che si terrà a fine marzo.

Tutte le informazioni sul Premio su: https://partecipa.gov.it/processes/premiocompetenzedigitali

Redazione