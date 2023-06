5 per mille: solo un contribuente su 100 decide di destinarlo al proprio comune

DOSSIER A CURA DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI

5 PER MILLE: È MILANO IL COMUNE ITALIANO CUI SONO STATE DEVOLUTE PIÙ RISORSE PER POTENZIARE I SERVIZI SOCIALI NEL 2022

5 PER MILLE: ENTI LOCALI SETTENTRIONALI CATALIZZANO IL 71% DELLE RISORSE DISPONIBILI CONTRO IL 14% DI SUD E ISOLE E IL 13% DEL CENTRO

Solo uno su 100 tra i circa 41,5 milioni di contribuenti italiani che presentano dichiarazioni dei redditi soggetti ad Irpef, sceglie di destinare il proprio 5 per mille al finanziamento delle attività sociali svolte dal comune in cui risiede. Nonostante, rispetto allo scorso anno, ci sia stato un leggero incremento nella quota del 5 per mille destinata ai comuni italiani (circa 16 milioni di euro contro i 13,2 dello scorso anno), gli enti locali restano nettamente lontani dal vertice delle preferenze espresse dai lavoratori italiani al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi. Basti pensare che alla sola Fondazione Airc per la ricerca sul cancro sono state destinati poco meno di 70 milioni di euro, oltre il quadruplo di quanto raccolto dai quasi 8mila comuni italiani messi insieme.



Complessivamente il numero delle amministrazioni comunali che si vedranno assegnare almeno una piccola quota di queste risorse è cresciuto, ma gli importi medi per singolo ente sono molto contenuti: circa 2mila euro. L’Agenzia delle Entrate riverserà queste donazioni nelle casse di 6.669 enti, 1.219 in più rispetto all’anno precedente. Diciassette i comuni – tutti del centro Italia – che non hanno incontrato il favore di nemmeno uno dei propri cittadini. Tutti gli altri enti al di fuori di questi due gruppi non riceveranno trasferimenti perché, pur essendo stati selezionati da almeno un contribuente, sono rimasti al di sotto della soglia minima di 100 euro. Gli importi che non raggiungono questo tetto, in base alle norme vigenti, non vengono infatti erogati direttamente ai destinatari e sono oggetto di redistribuzione tra gli altri beneficiari in maniera proporzionale rispetto alle altre scelte espresse dai contribuenti.

Sono alcuni dei dati emersi da un’elaborazione di Centro Studi Enti Locali basati su dati Istat e Agenzia delle entrate e relative agli enti destinatari del 5 per mille dell’anno finanziario 2022.

AREA GEOGRAFICA Numero scelte % Popolazione residente Stima % contribuenti che destinano Irpef al proprio comune CENTRO 66.156 12% 11.693.000 1% NORD 375.448 71% 27.349.747 2% SUD E ISOLE 89.624 17% 19.807.730 1% Totale complessivo 531.228 58.850.477 1%

Guardando ai dati aggregati, gli enti locali del nord Italia – complice il fatto che hanno redditi medi superiori a quelli del resto del Paese – si confermano i beneficiari del grosso delle risorse del 5 per mille destinato ai comuni. A loro è andato il 71% delle risorse disponibili (11.672.322 euro) contro il 14% delle regioni del sud e il 13% di quelle del centro. Il settentrione è l’unica area in cui, stando alle stime di Centro Studi Enti Locali, due contribuenti su 100 scelgono il proprio comune come destinatario del 5 per mille. Nel resto d’Italia, questa scelta viene compiuta solo dall’1% dei lavoratori che presentano dichiarazioni dei redditi soggetti ad Irpef.

AREA GEOGRAFICA Importo % CENTRO 2.104.737 € 13% NORD 11.672.322 € 73% SUD E ISOLE 2.240.108 € 14% Totale complessivo 16.017.167 € 100%

La regione che complessivamente resta di gran lunga regina di incassi del 5 per mille destinato ai comuni è la Lombardia che catalizza oltre un quarto delle risorse nazionali (4.129.874 €). Seguono il Veneto (2.951.875 €), il Piemonte (1.628.855 €), l’Emilia-Romagna (1.460.397 €) e il Lazio (909.252 €). E ancora: Friuli-Venezia Giulia (728.147 €), Toscana (673.123 €), Campania (512.147 €), Sicilia (482.171 €), Trentino-Alto Adige (415.359 €), Puglia (403.788 €), Sardegna (392.893 €), Marche (386.034 €), Liguria (298.614 €), Abruzzo (212.270 €), Calabria (145.855 €), Umbria (136.329 €). Fanalini di coda, anche per ovvie ragioni demografiche, la Valle d’Aosta (59.201 €), la Basilicata (49.947 €) e il Molise, con 41.036 euro.

REGIONE Importo % ABRUZZO 212.270 € 1% BASILICATA 49.947 € 0% CALABRIA 145.855 € 1% CAMPANIA 512.147 € 3% EMILIA ROMAGNA 1.460.397 € 9% FRIULI VENEZIA GIULIA 728.147 € 5% LAZIO 909.252 € 6% LIGURIA 298.614 € 2% LOMBARDIA 4.129.874 € 26% MARCHE 386.034 € 2% MOLISE 41.036 € 0% PIEMONTE 1.628.855 € 10% PUGLIA 403.788 € 3% SARDEGNA 392.893 € 2% SICILIA 482.171 € 3% TOSCANA 673.123 € 4% TRENTINO ALTO ADIGE 415.359 € 3% UMBRIA 136.329 € 1% VALLE D’AOSTA 59.201 € 0% VENETO 2.951.875 € 18% Totale complessivo 16.017.167 € 100%

Un andamento confermato anche dai dati aggregati per province, che ricalcano quasi in toto lo scenario dell’anno precedente e vedono la prime cinque posizioni occupate da città del nord Italia, eccezion fatta per la provincia di Roma, che si colloca al quinto posto con 698.155 euro. Prima della provincia laziale troviamo Milano, con un milione e 306.645 euro, Vicenza con 797.126 euro, Torino con 711.084 euro e Treviso con 706.503 euro.

REGIONE Numero scelte % sul totale Popolazione residente Stima % contribuenti che destinano Irpef al proprio comune ABRUZZO 8.715 2% 1.269.860 1% BASILICATA 2.171 0% 536.659 1% CALABRIA 6.126 1% 1.841.300 0% CAMPANIA 19.366 4% 5.592.175 1% EMILIA ROMAGNA 46.102 9% 4.426.929 2% FRIULI VENEZIA GIULIA 26.039 5% 1.192.191 3% LAZIO 23.955 5% 5.707.112 1% LIGURIA 9.649 2% 1.502.624 1% LOMBARDIA 118.920 22% 9.950.742 2% MARCHE 15.074 3% 1.480.839 1% MOLISE 1.655 0% 289.840 1% PIEMONTE 54.343 10% 4.240.736 2% PUGLIA 16.024 3% 3.900.852 1% SARDEGNA 15.677 3% 1.575.028 1% SICILIA 19.890 4% 4.802.016 1% TOSCANA 22.218 4% 3.651.152 1% TRENTINO ALTO ADIGE 11.630 2% 1.075.317 2% UMBRIA 4.909 1% 854.137 1% VALLE D’AOSTA 2.107 0% 122.955 2% VENETO 106.658 20% 4.838.253 3% Totale complessivo 531.228 100% 58.850.717 1%

Invariati i nomi delle 5 amministrazioni che ormai da anni sono destinatarie delle quote più ingenti del 5 per mille. Al vertice c’è però stato un superamento di Roma che con poco meno di 423mila euro ha sostituito in vetta Milano che segue con quasi 417mila. A seguire, in linea con gli anni precedenti, Torino (171mila euro), Bologna (quasi 107mila euro) e Valdagno, un comune del vicentino con poco più di 25mila abitanti che, con poco meno di 86mila euro di quote del 5 per mille, ha superato molte grandi città italiane come Bari (53mila), Venezia (71mila) e Genova (74mila).

Comuni destinatari degli importi più alti

Comune Provincia Area geografica Regione Numero scelte Importo ROMA ROMA CENTRO LAZIO 8.653 422.602,56 MILANO MILANO NORD LOMBARDIA 7.146 416.821,06 TORINO TORINO NORD PIEMONTE 4.356 171.531,13 BOLOGNA BOLOGNA NORD EMILIA ROMAGNA 3.032 106.740,71 VALDAGNO VICENZA NORD VENETO 3.135 85.722,14

Comuni che non hanno avuto alcuna preferenza

Comune Provincia Area geografica Regione Numero scelte MORRO REATINO RIETI CENTRO LAZIO 0 COLLEGIOVE RIETI CENTRO LAZIO 0 NESPOLO RIETI CENTRO LAZIO 0 CASTEL DI TORA RIETI CENTRO LAZIO 0 SEFRO MACERATA CENTRO MARCHE 0 TESSENNANO VITERBO CENTRO LAZIO 0 CASTELSANTANGELO SUL NERA MACERATA CENTRO MARCHE 0 MONTE RINALDO FERMO CENTRO MARCHE 0 ROIATE ROMA CENTRO LAZIO 0 PALMIANO ASCOLI PICENO CENTRO MARCHE 0 ACQUAFONDATA FROSINONE CENTRO LAZIO 0 SETTEFRATI FROSINONE CENTRO LAZIO 0 POGGIODOMO PERUGIA CENTRO UMBRIA 0 VIVARO ROMANO ROMA CENTRO LAZIO 0 CAMERATA NUOVA ROMA CENTRO LAZIO 0 SARACINESCO ROMA CENTRO LAZIO 0 GORGA ROMA CENTRO LAZIO 0

PROVINCIA NUMERO SCELTE 2023 5 PER MILLE SPETTANZA 2023 5 PER MILLE SPETTANZA 2022 5 PER MILLE SPETTANZA 2021 VARIAZIONE PERCENTUALE 2022/2023 AGRIGENTO 2.403 48.771 € 6.882 € 27.340 € 609% ALESSANDRIA 5.480 159.789 € 142.727 € 167.874 € 12% ANCONA 3.942 111.808 € 101.776 € 116.406 € 10% AOSTA 2.107 59.201 € 53.134 € 58.153 € 11% AREZZO 2.069 54.627 € 49.352 € 56.019 € 11% ASCOLI PICENO 1.529 38.593 € 37.546 € 42.557 € 3% ASTI 3.107 86.051 € 78.231 € 95.956 € 10% AVELLINO 2.064 52.734 € 39.790 € 47.437 € 33% BARI 4.991 140.775 € 112.845 € 134.855 € 25% BARLETTA-ANDRIA-TRANI 935 22.850 € 19.290 € 24.673 € 18% BELLUNO 10.256 241.425 € 179.194 € 260.629 € 35% BENEVENTO 1.586 34.955 € 27.382 € 42.731 € 28% BERGAMO 18.131 546.143 € 430.336 € 543.682 € 27% BIELLA 2.334 66.991 € 65.209 € 69.880 € 3% BOLOGNA 13.357 423.797 € 399.711 € 445.528 € 6% BOLZANO 4.623 209.646 € 179.244 € 207.750 € 17% BRESCIA 16.703 494.753 € 444.798 € 478.757 € 11% BRINDISI 1.501 36.920 € 21.241 € 26.802 € 74% CAGLIARI 3.456 104.072 € 65.027 € 109.589 € 60% CALTANISSETTA 949 21.618 € 1.038 € 12.194 € 1983% CAMPOBASSO 1.304 32.367 € 24.742 € 28.784 € 31% CASERTA 2.732 73.926 € 54.539 € 67.752 € 36% CATANIA 3.338 93.296 € 14.781 € 50.695 € 531% CATANZARO 1.237 32.596 € 21.084 € 34.221 € 55% CHIETI 3.454 73.798 € 44.824 € 57.215 € 65% COMO 6.316 212.606 € 185.940 € 215.063 € 14% COSENZA 2.156 51.350 € 32.591 € 54.093 € 58% CREMONA 3.447 108.664 € 104.498 € 118.321 € 4% CROTONE 311 7.862 € 5.640 € 7.211 € 39% CUNEO 12.880 323.828 € 292.369 € 323.237 € 11% ENNA 1.030 21.041 € 9.805 € 25.418 € 115% FERMO 1.618 32.961 € 28.528 € 35.366 € 16% FERRARA 2.416 70.572 € 59.816 € 65.094 € 18% FIRENZE 6.824 223.112 € 210.830 € 230.001 € 6% FOGGIA 2.072 43.968 € 27.247 € 39.264 € 61% FORLI’-CESENA 3.457 95.066 € 88.604 € 95.772 € 7% FROSINONE 2.165 58.484 € 50.584 € 61.085 € 16% GENOVA 4.575 151.589 € 144.316 € 155.442 € 5% GORIZIA 2.376 69.444 € 31.499 € 74.684 € 120% GROSSETO 1.181 33.889 € 28.353 € 29.268 € 20% IMPERIA 1.278 31.923 € 24.961 € 26.531 € 28% ISERNIA 351 8.669 € 6.117 € 8.828 € 42% LA SPEZIA 1.637 50.627 € 45.666 € 49.593 € 11% L’AQUILA 1.630 46.113 € 32.209 € 42.836 € 43% LATINA 2.160 64.793 € 56.350 € 65.777 € 15% LECCE 4.378 98.481 € 88.749 € 99.132 € 11% LECCO 5.483 197.905 € 169.681 € 202.130 € 17% LIVORNO 1.772 55.635 € 46.615 € 51.288 € 19% LODI 2.974 97.436 € 86.446 € 87.130 € 13% LUCCA 2.222 66.959 € 56.826 € 63.742 € 18% MACERATA 3.206 77.531 € 65.587 € 75.162 € 18% MANTOVA 4.028 114.380 € 98.293 € 108.049 € 16% MASSA-CARRARA 1.074 30.293 € 26.017 € 30.463 € 16% MATERA 633 14.651 € 12.748 € 17.420 € 15% MESSINA 2.598 60.717 € 5.962 € 59.447 € 918% MILANO 31.003 1.306.645 € 1.161.931 € 1.359.956 € 12% MODENA 6.740 232.611 € 205.091 € 222.137 € 13% MONZA E DELLA BRIANZA 10.991 423.103 € 348.077 € 413.421 € 22% NAPOLI 7.870 226.718 € 184.767 € 235.782 € 23% NOVARA 4.500 148.701 € 135.283 € 145.509 € 10% NUORO 1.909 43.683 € 18.392 € 45.411 € 138% ORISTANO 2.017 44.013 € 12.264 € 45.930 € 259% PADOVA 12.859 419.693 € 381.371 € 414.946 € 10% PALERMO 4.219 113.596 € 6.604 € 93.291 € 1620% PARMA 3.762 135.836 € 119.399 € 125.005 € 14% PAVIA 4.959 165.096 € 134.320 € 161.613 € 23% PERUGIA 3.273 88.369 € 85.181 € 95.034 € 4% PESARO E URBINO 4.779 125.141 € 125.214 € 134.104 € 0% PESCARA 1.782 44.888 € 26.265 € 50.608 € 71% PIACENZA 2.858 92.815 € 83.451 € 89.866 € 11% PISA 2.359 76.242 € 62.089 € 71.173 € 23% PISTOIA 1.125 31.644 € 24.300 € 30.493 € 30% PORDENONE 6.537 182.928 € 125.244 € 179.955 € 46% POTENZA 1.538 35.296 € 34.704 € 39.109 € 2% PRATO 1.066 30.529 € 8.098 € 31.501 € 277% RAGUSA 989 20.380 € 7.533 € 21.614 € 171% RAVENNA 4.305 122.004 € 112.013 € 124.174 € 9% REGGIO CALABRIA 1.834 42.176 € 31.199 € 33.847 € 35% REGGIO EMILIA 6.574 220.477 € 202.449 € 228.605 € 9% RIETI 987 27.368 € 10.892 € 28.277 € 151% RIMINI 2.633 67.218 € 61.440 € 69.197 € 9% ROMA 16.626 698.155 € 559.365 € 657.037 € 25% ROVIGO 2.536 76.899 € 56.940 € 71.939 € 35% SALERNO 5.114 123.814 € 86.984 € 130.426 € 42% SASSARI 4.831 122.606 € 92.382 € 137.581 € 33% SAVONA 2.159 64.475 € 54.124 € 65.110 € 19% SIENA 2.526 70.193 € 65.661 € 73.823 € 7% SIRACUSA 2.647 61.117 € 24.238 € 48.723 € 152% SONDRIO 3.651 89.601 € 82.972 € 96.387 € 8% SUD SARDEGNA 3.464 78.518 € 49.344 € 76.436 € 59% TARANTO 2.147 60.794 € 56.025 € 62.063 € 9% TERAMO 1.849 47.471 € 41.825 € 46.022 € 13% TERNI 1.636 47.960 € 43.392 € 50.144 € 11% TORINO 21.459 711.084 € 632.932 € 741.522 € 12% TRAPANI 1.717 41.635 € 598 € 18.106 € 6862% TRENTO 7.007 205.713 € 141.746 € 193.500 € 45% TREVISO 26.305 706.503 € 663.557 € 710.831 € 6% TRIESTE 2.221 75.971 € 66.114 € 66.905 € 15% UDINE 14.905 399.804 € 229.763 € 418.042 € 74% VARESE 11.234 373.542 € 317.228 € 379.375 € 18% VENEZIA 12.507 347.153 € 327.148 € 373.035 € 6% VERBANO-CUSIO-OSSOLA 2.205 64.683 € 57.400 € 62.501 € 13% VERCELLI 2.378 67.726 € 62.509 € 69.169 € 8% VERONA 12.875 363.075 € 328.070 € 364.046 € 11% VIBO VALENTIA 588 11.872 € 7.689 € 9.415 € 54% VICENZA 29.320 797.126 € 734.470 € 835.851 € 9% VITERBO 2.017 60.452 € 39.475 € 70.892 € 53% Totale complessivo 531.228 16.017.167 € 13.267.091 € 16.043.767 € 21%

Redazione