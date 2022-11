Crescita sostenibile: via libera a Programmi per 10 miliardi di Euro destinati a Regioni e Città metropolitane

Con la Notizia pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 23 novembre 2022, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha comunicato la conclusione dell’esame, ad opera dalla Commissione Via-Vas, dei procedimenti di valutazione ambientale strategica per 3 Programmi cofinanziati dall’Unione Europea, per un valore di Euro 10 miliardi.

Il Ministro, Gilberto Picchetto, si è detto soddisfatto: “È questa la direzione giusta per coniugare crescita economica e sostenibilità ambientale”, ed ha ringraziato la Commissione “per aver raccolto l’impulso ad una celere valutazione di questi 3 importanti Programmi che intervengono su Settori cruciali per lo Sviluppo sostenibile, sia da un punto di vista ambientale che sociale, con particolare attenzione alle Regioni del Sud”.

I Programmi cofinanziati dall’Unione Europea, nel dettaglio, sono illustrati di seguito.

“Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la Transizione verde e digitale Fesr 2021-2027”

Questo Programma stanzia oltre Euro 5 miliardi e 600 milioni (di cui Euro 3 miliardi e 700 milioni dalla UE) per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le risorse saranno destinate ad Interventi mirati alla tutela ambientale, come il recupero ottimizzato dei rifiuti strategici per l’Economia circolare e il Fotovoltaico a terra e nei siti compromessi. Per quanto riguarda gli Impianti fotovoltaici sul suolo agricolo, saranno finanziati Impianti che consentono di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

“Juest Transition Fund”

Il “Fondo per una corretta transizione” prevede uno stanziamento di Euro 1 miliardo e 200 milioni, di cui 988 di contributo UE, per supportare i territori più colpiti dall’inquinamento industriale, come l’Area di Taranto e il Sulcis Inglesiente, nella transizione verso un’Economia climaticamente neutra.

“Città metropolitane 2021-2027”

Il Programma “Città metropolitane 2021-2027” stanzia risorse per oltre Euro 3 miliardi, delle quali Euro 2 miliardi e 200 milioni di contributo UE, destinante ad azioni di Rigenerazione urbana e di risposta al disagio socio-economico, anche attraverso l’Innovazione sociale e la rivitalizzazione del Tessuto imprenditoriale locale. Gli Interventi sono a favore delle Città metropolitane e si estenderanno anche alle periferie e alle aree marginali di alcune Città medie delle Regioni meno sviluppate.

Redazione