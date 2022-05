Elezioni: il quadro dei rimborsi previsti per chi rientra nel proprio Comune per esercitare il proprio diritto di voto

Come si apprende dalla Circolare n. 56 del 24 maggio 2022, pubblicata dalla Direzione centrale per i Servizi elettorali, nella Sezione del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del sito del Ministero dell’Interno, sono state rilasciate le informazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei, per le Elezioni del 12-13 giugno 2022.

In particolare, sono previste riduzioni dal 40% al 60% sul prezzo dei biglietti di treni e traghetti ed esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli Elettori residenti all’estero: sono le agevolazioni previste per gli italiani che si recheranno a votare nel proprio Comune di residenza in occasione delle prossime Consultazioni amministrative, fissate per il 12 giugno 2022, con eventuale ballottaggio il 19 giugno 2022.

A fare il quadro delle possibilità offerte agli Elettori è stato il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali-Direzione centrale dei Servizi elettorali del Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 56 del 24 maggio 2022.

Nello specifico, il Viminale illustra le condizioni offerte:

per gli spostamenti in treno, dalle Società “Trenitalia”, “Nuovo Trasporto Viaggiatori” e “Trenord”;

per i viaggi via mare, dalle Società “Compagnia Italiana di Navigazione” e “Compagnia delle Isole”;

per gli spostamenti in auto, dalla “Associazione italiana Società concessionarie Autostrade e trafori”.

Nello specifico, per i treni, gli sconti previsti sono applicabili laddove il viaggio di andata sia effettuato non prima del 17 giugno 2022 e quello di ritorno, non oltre il 6 luglio 2022

Gli Elettori, per poter usufruire dell’agevolazione, dovranno esibire al personale addetto al controllo a bordo del treno il documento di identità, la propria Tessera elettorale o una Dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto. Nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria Tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione.

Trenitalia ha previsto una riduzione del 60% sui biglietti per treni regionali e del 70% sui biglietti dei treni a percorrenza nazionale sul servizio cuccette.

Le agevolazioni tariffarie per gli Elettori non sono cumulabili con altre riduzioni e/o promozioni.

Le Società “Trenitalia Spa” e “Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa” applicheranno le agevolazioni tariffarie anche in favore dei cittadini di uno Stato dell’Unione Europea residenti in un Comune italiano che ivi si rechino a votare per le elezioni comunali.

La Società “Nuovo Trasporto Viaggiatori” (“Italotreno”) applicherà una riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti che consentono di viaggiare in ambiente “Smart” e “Comfort”.

Infine “Trenord Srl”, operante in Lombardia, applicherà una riduzione del 60% sulle tariffe regionali (seconda classe).

Per i viaggi in mare, con la “Compagnia Italiana di Navigazione” e la “Compagnia delle Isole”, lo sconto previsto è pari al 60% rispetto alla tariffa ordinaria.

Per gli spostamenti in auto, “Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori” ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la Rete nazionale, con esclusione delle Autostrade controllate con Sistema di esazione di tipo “aperto”, agli Elettori italiani residenti all’estero, sia per il viaggio di raggiungimento del Seggio elettorale, sia per quello di ritorno. La validità dell’agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22,00 del quinto giorno precedente quello della Consultazione e, per quello di rientro, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22,00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse. L’elettore, per poter usufruire dell’agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la Tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o l’attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la Tessera elettorale opportunamente vidimata dal Presidente del Seggio dove è avvenuta la votazione.

La Compagnia “Italia Trasporto Aereo Spa.” (Ita Airways) applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale, andata e ritorno, pari al 40% della tariffa del biglietto andata e ritorno fino a un massimo di Euro 40, escluse le tasse e i supplementi, e non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore. Lo sconto può essere utilizzato esclusivamente per prenotazioni contenenti un solo passeggero adulto.

Al momento del check-in e/o dell’imbarco il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale o, qualora ne sia sprovvisto, solo per il viaggio di andata, dovrà sottoscrivere e presentare al personale di scalo una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria Tessera elettorale regolarmente vidimata dalla Sezione elettorale recante la data della votazione. Il viaggio di andata dovrà essere effettuato non prima di 7 giorni antecedenti la data della Consultazione elettorale, e quello di ritorno non oltre 7 giorni successivi la data della consultazione medesima.

Gli Elettori residenti negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto, presentando apposita Istanza alla competente Autorità consolare, corredata della Tessera elettorale munita del timbro della Sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio, ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

Redazione