“Legge di bilancio 2023”: via libera definitivo del Senato, evitato in extremis l’esercizio provvisorio

Dopo l’approvazione della Camera, avvenuta il 24 dicembre 2022, nella tarda mattinata del 29 dicembre 2022 è arrivato, con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un astenuto, anche il via libera definitivo del Senato alla “Legge di bilancio 2023”, scongiurando così il ricorso all’esercizio provvisorio.

La Legge, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 e prevede uno stanziamento di circa Euro 35 miliardi, dei quali Euro 21 in deficit sono destinati a mitigare il “caro energia”.

Gli altri principali Interventi della Manovra riguardano Pensioni, ampliamento della flat tax per i lavoratori autonomi, taglio del Cuneo fiscale, tregua fiscale, stretta sul Reddito di cittadinanza e l’innalzamento del tetto delle transazioni in contanti.

Si è detto “soddisfatto” Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, che considera la Manovra varata “una missione compiuta, scritta in tempi record e in una situazione di contesto eccezionale non positivo. Il bilancio che abbiamo presentato rispetta gli impegni presi con gli elettori e ha maturato prima la fiducia dei mercati e delle Istituzioni europee e ora ancora più importante, quella del Parlamento”. Ringraziando gli addetti ai lavori, ha definito la Legge “un testo coraggioso con uno sguardo al futuro e alla costruzione di un nuovo assetto sociale che privilegia e tutela i figli e le nuove generazioni, accanto a un sistema di misure pensato per le famiglie e i più fragili”.

Si segnalano di seguito le principali novità introdotte, di rilevanza per gli Enti Locali.

Imposta di soggiorno

Sono previste novità per i Comuni a forte vocazione turistica, come la possibilità di elevare la Tassa di soggiorno fino a Euro 10.

“Lep”

Una Cabina di regia a Palazzo Chigi stabilirà, nel tempo di 6 mesi, i “livelli essenziali delle prestazioni”.

Tregua fiscale

È prevista, in Manovra, una sanatoria delle irregolarità formali sulle Dichiarazioni dei redditi, una forma speciale di “ravvedimento”, la “definizione agevolata” degli atti di accertamento, la conciliazione agevolata, la regolarizzazione dei versamenti, l’annullamento automatico delle cartelle sotto i Euro 1.000, ad esclusione delle multe per le quali la decisione spetta agli Enti Locali.

Stanziamenti destinati ai territori

La nuova “Legge di bilancio” prevede uno stanziamento pari a Euro 440 milioni per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, 5 milioni nel 2023 e 15 dal 2024 per i collegamenti aerei con Sicilia e Sardegna, mentre 200 milioni sono destinati alla Sanità siciliana e 75 per le Metropolitane di Milano e Napoli.

Aumentano inoltre di circa Euro 200 milioni le risorse ripartite tra le Regioni che raggiungono gli obiettivi finanziari e di qualità del servizio.

A questi provvedimenti si aggiunge lo stanziamento di Euro 10 milioni per il “Fondo” sperimentale “Periferie inclusive”.

Centri antiviolenza

Sono incrementate di Euro 4 milioni per il 2023 e di 6 per il 2024 le risorse del “Fondo per le Politiche attive relative ai diritti e alle pari opportunità”, destinate ai centri antiviolenza.

Sanità

È incrementato di circa Euro 200 milioni il “Fondo sanitario nazionale”, riservato e ripartito tra le Regioni virtuose, per il quale è potenziato il meccanismo premiale, che aumenta dello 0,4% la quota destinata alle Regioni che raggiungono gli obiettivi finanziari e di qualità del servizio.

Le disposizioni di interesse per gli Enti Locali saranno analizzate nel dettaglio.

