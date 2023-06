Liste elettorali: al sud le ha digitalizzate meno di un comune su tre, contro il 66% del centro e il 71% del nord

DOSSIER A CURA DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Liste elettorali: nonostante i numerosi richiami del Viminale, in sei province italiane (Agrigento, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Ragusa e Viterbo) nessun comune le ha dematerializzate

Unica regione italiana in cui la stampa delle liste elettorali è ormai un ricordo è la Valle d’Aosta

L’ennesimo appello lanciato lo scorso febbraio dal Ministero dell’Interno affinché i comuni digitalizzassero il prima possibile le liste elettorali è caduto nel vuoto per l’88% degli enti chiamati in causa. Al momento in cui era stata inviata l’ultima mail per sollecitare gli enti– era il 24 febbraio 2023 – si erano attivati sul fronte digitalizzazione liste elettorali soltanto 3.965 comuni, praticamente uno su due. A distanza di quasi 4 mesi e una elezione amministrativa dopo, quel numero è aumentato solo del 12%, arrivando a quota 4.528 (57% del totale).

Comuni con liste elettorali digitalizzate al 24/02/2023 Comuni con liste elettorali digitalizzate al 14/06/2023 Differenza 3.965 4.528 563 +12%

Ecco quindi che il Viminale, che da tre anni consecutivi cerca di sensibilizzare i comuni su questo punto, evidenziando come la digitalizzazione presenti vantaggi organizzativi, ambientali e di contenimento dei costi, è tornato nuovamente alla carica con un nuovo documento di prassi: la circolare n. 77 del 14 giugno scorso.

Il documento mette l’accento sulla necessità di procedere “con la massima speditezza” e ha fornito alcuni dati aggiuntivi dai quali emerge come la transizione al digitale, anche in ambito elettorale, proceda con passi molto diversi sul territorio.

Da una analisi condotta da Centro Studi Enti Locali sui dati in questione emerge, infatti, come nella penisola coesistano province nelle quali ogni singolo comune ha dematerializzato la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali e altre in cui non c’è invece una sola amministrazione che si sia mossa in questo senso.

Nello specifico, le province virtuose sono 17. Di queste, dieci sono situate nel nord del Paese (Aosta, Mantova, Bolzano, Rovigo, Venezia, Trieste, Bologna, Ferrara, Parma e Ravenna), sei sono localizzate in regioni del centro (Firenze, Prato, Siena, Perugia, Ascoli Piceno e Macerata) e una soltanto appartiene al gruppo sud e isole, la provincia di Barletta-Andria-Trani.

Province numero Comuni Comuni dematerializzati % Comuni non dematerializzati % 1 AOSTA 74 74 100% 0 0% 2 MANTOVA 64 64 100% 0 0% 3 BOLZANO 116 116 100% 0 0% 4 ROVIGO 50 50 100% 0 0% 5 VENEZIA 44 44 100% 0 0% 6 TRIESTE 6 6 100% 0 0% 7 BOLOGNA 55 55 100% 0 0% 8 FERRARA 21 21 100% 0 0% 9 PARMA 44 44 100% 0 0% 10 RAVENNA 18 18 100% 0 0% 11 FIRENZE 41 41 100% 0 0% 12 PRATO 7 7 100% 0 0% 13 SIENA 35 35 100% 0 0% 14 PERUGIA 59 59 100% 0 0% 15 ASCOLI PICENO 33 33 100% 0 0% 16 MACERATA 55 55 100% 0 0% 17 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 10 10 100% 0 0%

All’estremo opposto, le sei province nelle quali non uno solo dei 411 undici comuni che le compongono ha effettuato il salto verso il digitale. Si tratta di: Imperia (unica provincia del nord Italia presente in questa lista), Viterbo (unica del centro Italia), Catanzaro, Cosenza, Agrigento e Ragusa.

Province numero Comuni Comuni dematerializzati % Comuni non dematerializzati % 1 IMPERIA 66 0 0,0% 66 100% 2 VITERBO 60 0 0,0% 60 100% 3 CATANZARO 80 0 0,0% 80 100% 4 COSENZA 150 0 0,0% 150 100% 5 AGRIGENTO 43 0 0,0% 43 100% 6 RAGUSA 12 0 0,0% 12 100%

In mezzo una miriade di situazioni disparate che però, lette in forma aggregata, indicano una tendenziale maggiore reticenza dei comuni dell’Italia meridionale e insulare ad abbandonare il cartaceo in ambito elettorale. In questa area geografica del paese ha digitalizzato la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali meno di un comune su tre (29%), contro il 66% del centro e il 71% del nord.

L’unica regione italiana in cui la stampa delle liste elettorali è ormai un ricordo del passato è la Valle d’Aosta. Ognuno dei 74 comuni che la compongono ha effettuato il passaggio al digitale.

Molti anche i comuni umbri che si sono mossi in questa direzione (89 su 92), che ne fanno la seconda regione per tasso di digitalizzazione delle liste elettorali. La medaglia di bronzo va al Trentino Alto Adige, in cui i comuni che hanno abbandonato la carta sono oltre il 90% del totale. Seguono il Veneto (87%), le Marche (81%), l’Emilia Romagna e la Toscana (78%), la Lombardia (74%), il Piemonte (66%), la Puglia e la Liguria (52%).

Hanno compiuto meno di metà strada invece il resto delle regioni italiane. Nel Lazio sono ancora cartacee le liste elettorali di quasi 6 comuni su 10, in Molise manca all’appello il 63% dei comuni, in Sardegna il 67%, in Abruzzo sono stampate ancora su carta le liste elettorali di sette comuni su dieci.

Le cinque regioni più indietro in assoluto sul fronte digitalizzazione, in questo specifico ambito, sono: Basilicata, Campania, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. In Sicilia sono state dematerializzate le liste elettorali del 27% dei comuni. In Basilicata, Calabria e Friuli-Venezia Giulia questa percentuale scende al 24%, meno di un ente su 4. Fanalino di coda la Campania dove solo un comune su cinque (108 amministrazioni su 550) ha raccolto l’invito del ministero dell’interno a dematerializzare la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali.

Regioni numero

Comuni Comuni che hanno dematerializzato liste % Comuni che non hanno dematerializzato liste % PIEMONTE 1.180 780 66,10% 400 34% VALLE D’AOSTA 74 74 100% 0 0% LOMBARDIA 1504 1107 73,60% 397 26% TRENTINO A.A. 282 256 90,80% 26 9% VENETO 563 490 87,00% 73 13% FRIULI VENEZIA G. 215 52 24,20% 163 76% LIGURIA 234 121 51,70% 113 48% EMILIA ROMAGNA 330 259 78,50% 71 22% TOSCANA 273 212 77,70% 61 22% UMBRIA 92 89 96,70% 3 3% MARCHE 225 182 80,90% 43 19% LAZIO 378 159 42,10% 219 58% ABRUZZO 305 94 30,80% 211 69% MOLISE 136 50 36,80% 86 63% CAMPANIA 550 108 19,60% 442 80% PUGLIA 257 135 52,5% 122 47% BASILICATA 131 31 23,70% 100 76% CALABRIA 404 97 24,00% 307 76% SICILIA 391 106 27,1% 285 73% SARDEGNA 377 126 33,40% 251 67%

Tot. comuni Comuni che hanno dematerializzato liste Comuni che non hanno dematerializzato liste ITALIA MERIDIONALE 1.783 515 28,90% 1268 71% ITALIA SETTENTRIONALE 4.382 3.139 71,60% 1243 28% ITALIA CENTRALE 968 642 66,30% 326 34% ITALIA INSULARE 768 232 30,20% 536 70% TOTALI 7.901 4.528 57,30% 3373 43%

Redazione