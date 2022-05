“Sisma 2016”: in arrivo il rimborso per l’anno 2020 ai Comuni delle minori entrate relative all’Icp, Cimp, Tosap e Cosap

Come si apprende dal Comunicato 25 maggio 2022, pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale, nella Sezione “I Decreti” del Portale del Dipartimento degli Affari interni e territoriali è stato diffuso il Decreto Ministero dell’Interno del 20 maggio 2022, con i relativi Allegati.

Il Decreto sancisce che, ai Comuni delle interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 presenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, venga attribuito, sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell’Allegato “A” l’importo complessivo di Euro 3.082.522,64 a titolo di rimborso per l’anno 2020 del minor gettito derivante dalle esenzioni dell’Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle Pubbliche affissioni, del Canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, della Tassa per l’occupazione di spazi ad aree pubbliche e dal Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le misure pro-capite specificate nell’Allegato “B” (Piano di riparto).

