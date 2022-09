Trasferimenti erariali: disposto il contributo 2022 per il ristoro ai Comuni dell’Imposta di soggiorno e analoghi contributi per i primi 2 trimestri

Il 13 settembre 2022, sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, è stato pubblicato il Provvedimento relativo al secondo riparto delle risorse, per l’anno 2022, del “Fondo” per il ristoro ai Comuni dell’Imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi, a saldo dei minori incassi nei primi due trimestri del 2022

Il “Fondo” è ripartito per l’importo residuo di Euro 75 milioni, nelle misure indicate nell’Allegato “A”, secondo i criteri e le modalità specificati nell’Allegato “B” del Decreto.

Per i Comuni delle Regioni a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché della Provincia autonoma di Bolzano, gli importi sono erogati, come specificati nell’Allegato “A”, per il tramite delle Regioni e della Provincia autonoma.

Nel caso di istituzione dell’Imposta di soggiorno da parte di Unioni di Comuni, l’assegnazione è effettuata al Comune con il maggior numero di abitanti con l’obbligo per quest’ultimo di trasferire le risorse all’Unione entro cinque giorni dalla ricezione.

Redazione