5 per mille: donazioni destinate ai comuni calate del 17% nel 2021 rispetto all’anno precedente, in Lombardia un quarto delle risorse

DOSSIER A CURA DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI

5 per mille: è Milano il comune italiano cui sono state devolute più risorse per potenziare i servizi sociali nel 2021

5 per mille: enti locali settentrionali catalizzano il 76% delle risorse disponibili (10.129.713 euro) contro il 13% del Centro e il 10% di Sud e Isole

5 per mille: solo 49 gli enti locali in Italia che hanno incassato oltre 20mila euro

5 per mille: a Valdagno donazioni per 83.177 euro, più alte di quelle destinate a Verona (78mila), Firenze (76mila), Genova (76mila), Napoli (73.635) e Venezia (66.085)

5 per mille: il comune in cui la donazione media pro-capite è stata più alta è Moncenisio, in provincia di Torino (oltre 9 euro medi a contribuente)

Sono 5.450 i comuni che si sono visti versare, il 6 luglio scorso, i contributi derivanti dalle scelte espresse dai cittadini italiani in sede di dichiarazione dei redditi 2021. Gli enti pubblici si confermano dei soggetti marginali nella partita del 5 per mille che vede invece il mondo della ricerca e del terzo settore fare la parte del leone. Complessivamente le somme versate nelle casse di questi enti locali ammontano a 13 milioni e 267.091 euro, poco più di un quinto di quanto devoluto alla sola Fondazione Airc per la ricerca sul cancro che ha beneficiato di circa 68 milioni.

Complessivamente le donazioni destinate a sostenere i servizi sociali del proprio comune di residenza sono calate del 17% rispetto all’anno precedente, quando a godere delle risorse provenienti dal 5 mille erano state 967 amministrazioni in più (6.417) e la somma ripartita era stata complessivamente pari a 16 milioni e 43.767 euro.

Mediamente gli enti locali italiani sono stati destinatari di 2.434 euro (contro i 2500 dell’anno precedente), chiaramente con enormi differenze legate sia ai redditi medi dell’area che al numero di abitanti. Hanno superato quota 20mila euro solo 49 comuni, contro i 69 dello scorso anno. Invariato il podio delle amministrazioni che hanno incassato più risorse: in testa Milano con poco meno di 390mila euro (-50mila rispetto all’anno precedente), seguita da Roma, con 324.447 euro contro i 396mila dell’anno precedente e da Torino, cui sono state devolute 144.285 euro contro i 165mila dell’anno precedente.

Invariato anche il quarto posto che vede Bologna destinataria di 95.455 euro (16mila in meno rispetto all’anno prossimo). Nuovo ingresso, invece, al quinto posto dove, a sorpresa, troviamo Valdagno, un comune con meno di 30mila abitanti in provincia di Vicenza, che con i suoi 83.177 euro, ha superato città come Verona (78mila), Firenze (76mila), Genova (76mila) e Napoli, passata dal quinto al nono posto con i suoi 73.635 euro (-19mila rispetto all’anno scorso). Segue Venezia con 66.085 euro.

Comune Anno

spettanza Importo

pagamento MILANO 2022 389.952,70 ROMA 2022 342.447,54 TORINO 2022 144.285,72 BOLOGNA 2022 95.455,89 VALDAGNO 2022 83.177,01 VERONA 2022 78.083,26 FIRENZE 2022 76.738,03 GENOVA 2022 76.102,02 NAPOLI 2022 73.635,10 VENEZIA 2022 66.085,49

Si precisa che tra i 2.454 comuni esclusi dai beneficiari potrebbero anche esserci enti cui era stata destinata una somma complessivamente inferiore a 100 euro. Gli importi che non raggiungono questa soglia, in base alle norme vigenti (Dpcm. 23 luglio 2020), non vengono infatti erogati direttamente ai destinatari e sono oggetto di redistribuzione tra gli altri beneficiari in maniera proporzionale rispetto alle altre scelte espresse dai contribuenti.

Una elaborazione di Centro Studi Enti Locali basata su dati Istat e del Viminale mostra come il comune in cui la donazione media pro-capite è stata più alta in assoluto è Moncenisio, in provincia di Torino (oltre 9 euro a contribuente), seguita da Tonezza del Cimone, nel vicentino (7,95 euro circa) e Oltressenda Alta, Bergamo (7,06). All’estremo opposto, Isola di Capo Rizzuto, nel crotonese, con una media di circa un centesimo di euro donato a contribuente.



Guardando ai dati aggregati, gli enti locali settentrionali – grazie anche ai redditi mediamente più alti dei loro cittadini – si confermano i beneficiari del grosso delle risorse del 5 per mille destinato ai comuni. A loro è andato il 76% delle risorse disponibili (10.129.713 euro) contro il 13% delle regioni del Centro e il 10% di Sud e Isole.

AREA GEOGRAFICA N. COMUNI Importo 5 PER MILLE CENTRO 753 1.782.031 € 13% NORD 3570 10.129.713 € 76% SUD 1127 1.355.348 € 10% Totale complessivo 5450 13.267.091 €

Regina di incassi, tra le regioni, è la Lombardia che catalizza da sola un quarto delle risorse complessive (3.564.519 euro), seguita dal Veneto (2.670.752 euro) e il Piemonte (1.466.659 euro).

Seguono Emilia Romagna (1.331.972 €), Lazio (716.665 €), Toscana (578.142 €) e Friuli Venezia Giulia, con 452.620 euro. Per trovare la prima regione del Mezzogiorno occorre scendere fino alla ottava posizione, occupata dalla Campania, con 393.463 €.



L’elenco prosegue con i comuni marchigiani, cui sono stati devoluti 358.651 euro, quelli pugliesi (325.397), del Trentino Alto Adige (320.990 euro), liguri (269.067 euro) e sardi (237.409). Ammonta a 145.123 euro il totale incassato dai comuni dell’Abruzzo, 128.573 il totale degli enti umbri e 98.204 le somme destinate ai comuni calabresi. Fanalini di coda Sicilia, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise che hanno visto assegnarsi dai propri contribuenti – nell’ordine – 77.441, 53.134, 47.452 e 30.859 euro.

REGIONE IMPORTO 5 PER MILLE ABRUZZO 145.123 € 1% BASILICATA 47.452 € 0% CALABRIA 98.204 € 1% CAMPANIA 393.463 € 3% EMILIA ROMAGNA 1.331.972 € 10% FRIULI VENEZIA GIULIA 452.620 € 3% LAZIO 716.665 € 5% LIGURIA 269.067 € 2% LOMBARDIA 3.564.519 € 27% MARCHE 358.651 € 3% MOLISE 30.859 € 0% PIEMONTE 1.466.659 € 11% PUGLIA 325.397 € 2% SARDEGNA 237.409 € 2% SICILIA 77.441 € 1% TOSCANA 578.142 € 4% TRENTINO ALTO ADIGE 320.990 € 2% UMBRIA 128.573 € 1% VALLE D’AOSTA 53.134 € 0% VENETO 2.670.752 € 20% Totale complessivo 13.267.091 €

Un andamento confermato anche dai dati aggregati per province, che vedono la top five quasi esclusivamente occupata da città del nord italia, ad eccezione di Roma, che si colloca al quinto posto con 559.365 euro. Prima della provincia laziale: Milano, con un milione e 161.931 euro, Vicenza con 734.470 euro, Treviso con 663.557 euro e Torino con 632.932 euro.

PROVINCE 5 PER MILLE SPETTANZA 2022 5 PER MILLE SPETTANZA 2021 VARIAZIONE PERCENTUALE AGRIGENTO 6.882 € 27.340 -75% ALESSANDRIA 142.727 € 167.874 -15% ANCONA 101.776 € 116.406 -13% AOSTA 53.134 € 58.153 -9% AREZZO 49.352 € 56.019 -12% ASCOLI PICENO 37.546 € 42.557 -12% ASTI 78.231 € 95.956 -18% AVELLINO 39.790 € 47.437 -16% BARI 112.845 € 134.855 -16% BARLETTA-ANDRIA-TRANI 19.290 € 24.673 -22% BELLUNO 179.194 € 260.629 -31% BENEVENTO 27.382 € 42.731 -36% BERGAMO 430.336 € 543.682 -21% BIELLA 65.209 € 69.880 -7% BOLOGNA 399.711 € 445.528 -10% BOLZANO 179.244 € 207.750 -14% BRESCIA 444.798 € 478.757 -7% BRINDISI 21.241 € 26.802 -21% CAGLIARI 65.027 € 109.589 -41% CALTANISSETTA 1.038 € 12.194 -91% CAMPOBASSO 24.742 € 28.784 -14% CASERTA 54.539 € 67.752 -20% CATANIA 14.781 € 50.695 -71% CATANZARO 21.084 € 34.221 -38% CHIETI 44.824 € 57.215 -22% COMO 185.940 € 215.063 -14% COSENZA 32.591 € 54.093 -40% CREMONA 104.498 € 118.321 -12% CROTONE 5.640 € 7.211 -22% CUNEO 292.369 € 323.237 -10% ENNA 9.805 € 25.418 -61% FERMO 28.528 € 35.366 -19% FERRARA 59.816 € 65.094 -8% FIRENZE 210.830 € 230.001 -8% FOGGIA 27.247 € 39.264 -31% FORLI’-CESENA 88.604 € 95.772 -7% FROSINONE 50.584 € 61.085 -17% GENOVA 144.316 € 155.442 -7% GORIZIA 31.499 € 74.684 -58% GROSSETO 28.353 € 29.268 -3% IMPERIA 24.961 € 26.531 -6% ISERNIA 6.117 € 8.828 -31% LA SPEZIA 45.666 € 49.593 -8% L’AQUILA 32.209 € 42.836 -25% LATINA 56.350 € 65.777 -14% LECCE 88.749 € 99.132 -10% LECCO 169.681 € 202.130 -16% LIVORNO 46.615 € 51.288 -9% LODI 86.446 € 87.130 -1% LUCCA 56.826 € 63.742 -11% MACERATA 65.587 € 75.162 -13% MANTOVA 98.293 € 108.049 -9% MASSA-CARRARA 26.017 € 30.463 -15% MATERA 12.748 € 17.420 -27% MESSINA 5.962 € 59.447 -90% MILANO 1.161.931 € 1.359.956 -15% MODENA 205.091 € 222.137 -8% MONZA E DELLA BRIANZA 348.077 € 413.421 -16% NAPOLI 184.767 € 235.782 -22% NOVARA 135.283 € 145.509 -7% NUORO 18.392 € 45.411 -59% ORISTANO 12.264 € 45.930 -73% PADOVA 381.371 € 414.946 -8% PALERMO 6.604 € 93.291 -93% PARMA 119.399 € 125.005 -4% PAVIA 134.320 € 161.613 -17% PERUGIA 85.181 € 95.034 -10% PESARO E URBINO 125.214 € 134.104 -7% PESCARA 26.265 € 50.608 -48% PIACENZA 83.451 € 89.866 -7% PISA 62.089 € 71.173 -13% PISTOIA 24.300 € 30.493 -20% PORDENONE 125.244 € 179.955 -30% POTENZA 34.704 € 39.109 -11% PRATO 8.098 € 31.501 -74% RAGUSA 7.533 € 21.614 -65% RAVENNA 112.013 € 124.174 -10% REGGIO CALABRIA 31.199 € 33.847 -8% REGGIO EMILIA 202.449 € 228.605 -11% RIETI 10.892 € 28.277 -61% RIMINI 61.440 € 69.197 -11% ROMA 559.365 € 657.037 -15% ROVIGO 56.940 € 71.939 -21% SALERNO 86.984 € 130.426 -33% SASSARI 92.382 € 137.581 -33% SAVONA 54.124 € 65.110 -17% SIENA 65.661 € 73.823 -11% SIRACUSA 24.238 € 48.723 -50% SONDRIO 82.972 € 96.387 -14% SUD SARDEGNA 49.344 € 76.436 -35% TARANTO 56.025 € 62.063 -10% TERAMO 41.825 € 46.022 -9% TERNI 43.392 € 50.144 -13% TORINO 632.932 € 741.522 -15% TRAPANI 598 € 18.106 -97% TRENTO 141.746 € 193.500 -27% TREVISO 663.557 € 710.831 -7% TRIESTE 66.114 € 66.905 -1% UDINE 229.763 € 418.042 -45% VARESE 317.228 € 379.375 -16% VENEZIA 327.148 € 373.035 -12% VERBANO-CUSIO-OSSOLA 57.400 € 62.501 -8% VERCELLI 62.509 € 69.169 -10% VERONA 328.070 € 364.046 -10% VIBO VALENTIA 7.689 € 9.415 -18% VICENZA 734.470 € 835.851 -12% VITERBO 39.475 € 70.892 -44% Totale complessivo 13.267.091 € 16.043.767 -17%

Enti nei quali l'importo delle donazioni del 5 per mille pro-capite al proprio comune è stato mediamente più alto

è stato mediamente più alto





Provincia Comune Anno

spettanza Importo

pagamento ABITANTI STIMA N. CONTRIBUENTI IMPORTO PRO-CAPITE TORINO MONCENISIO 2022 294,31 46 32 9,14 VICENZA TONEZZA DEL CIMONE 2022 3.443,46 619 433 7,95 BERGAMO OLTRESSENDA ALTA 2022 959,02 194 136 7,06 TRENTO BOCENAGO 2022 1.831,45 372 260 7,03 BRESCIA BRIONE 2022 667,79 146 102 6,53

Enti nei quali l'importo delle donazioni del 5 per mille pro-capite al proprio comune è stato mediamente più basso

è stato mediamente più basso





Provincia Comune Anno

spettanza Importo

pagamento ABITANTI STIMA N. CONTRIBUENTI IMPORTO PRO-CAPITE CROTONE ISOLA DI CAPO RIZZUTO 2022 125,57 14233 9963 0,01 BRINDISI ERCHIE 2022 146,93 8740 6118 0,02 CASERTA PIGNATARO MAGGIORE 2022 103,66 6485 4540 0,02 CATANIA PALAGONIA 2022 244,97 16568 11598 0,02 COSENZA ACRI 2022 290,4 21891 15324 0,02 CROTONE CIRÒ MARINA 2022 181 13987 9791 0,02 L’AQUILA CELANO 2022 176,29 10975 7683 0,02 NAPOLI QUALIANO 2022 322,23 24542 17179 0,02 NAPOLI SANT’ANTIMO 2022 381,82 31672 22170 0,02 NAPOLI SANT’ANTONIO ABATE 2022 193,45 18124 12687 0,02 PADOVA BORGO VENETO 2022 2.476,14 141538 99077 0,02 TARANTO PALAGIANO 2022 274,65 15815 11071 0,02

