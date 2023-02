Arera: pubblicata la sedicesima Relazione di monitoraggio sul “Servizio idrico integrato”

Una Notizia, pubblicata sul sito web “ReopenSpl” lo scorso 8 febbraio 2023, informa dell’approvazione della “XVI Relazione di monitoraggio del ‘Servizio idrico integrato’” da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera)

Arera ha approvato Relazione, prodotta ai sensi dell’art. 172, comma 3-bis, del Dlgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, il 31 gennaio 2023. La Relazione, prevista dalle disposizioni del Testo anico ambientale, descrive lo stato della governance del “Servizio idrico” evidenziandone le principali criticità.

Il Documento descrive gli esiti dell’attività di monitoraggio condotto dall’Autorità nel secondo semestre 2022, che prevedeva un esame della governance del “Servizio idrico integrato” sul territorio di ogni Regione, con riferimento all’istituzione e operatività degli Enti di governo d’Ambito (Egato) e all’affidamento del Servizio al gestore unico.

L’Arera evidenzia quindi che in tutte le aree del Paese è giunto a compimento il percorso di adesione degli Enti Locali ai relativi Egato. In alcune Regioni (Lazio, Campania, Calabria e Sicilia) il processo finalizzato alla piena operatività di tali Enti risulta ancora in corso.

Sotto il profilo dell’affidamento del “Servizio idrico integrato”, l’Autorità rileva il permanere di casi di mancato affidamento ad un gestore unico. A questo proposito, è richiamata la disposizione introdotta dall’art. 14 del Dl. n. 115/2022, che prevede l’esercizio da parte delle Regioni di poteri sostitutivi – circostanza che si è di fatto verificata in Campania e Sicilia.

Nella Relazione inoltre si sottolinea nuovamente la necessità di superare il “Water Service Divide”, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui è stato riscontrato un perpetuarsi delle inefficienze. Al riguardo, l’Autorità ricorda che, ai sensi del suddetto articolo, gli Enti di governo ovvero i Presidenti delle Regioni hanno la facoltà di avvalersi del supporto di “Invitalia”, individuato, con Decreto Ministro della Transizione ecologica n. 384/2022, quale soggetto con esperienza in Progetti di assistenza alle Amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali. Si rimanda al sito web di Arera per il testo integrale della Relazione.

Redazione