Biblioteche comunali: al via il Bando per promuovere la lettura e la diffusione della Cultura nelle Regioni del Sud

In data 20 giugno 2023, Anci ha pubblicato sul proprio sito una Informativa relativa alla possibilità di adesione di aderire alla terza edizione del Bando “Biblioteche e comunità”.

L’iniziativa nasce per favorire l’apertura delle Biblioteche alla comunità rendendole luoghi attrattivi, accessibili, di confronto culturale e Inclusione sociale, così da produrre un cambiamento nel rapporto tra istituzione bibliotecaria e territorio.

L’iniziativa, promossa dal Centro per il libro e la lettura e dalla Fondazione “Con il Sud”, in collaborazione con l’Anci, mette a disposizione fino a Euro 1 milione. È rivolta alle organizzazioni del “Terzo Settore” e punta a sostenere Progetti socio-culturali che coinvolgano le Biblioteche nei Comuni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” 2022-2023.

La durata dei Progetti deve essere di 24 mesi e il loro obiettivo deve essere quello di favorire il miglioramento dell’accesso agli spazi, al patrimonio bibliotecario e ai servizi di prestito, consultazione e promozione della lettura tradizionalmente offerti dalla Biblioteca. Inoltre, i Progetti dovranno ampliare e diversificare l’offerta bibliotecaria favorendo l’attivazione della comunità locale.

Come si può apprendere dalla Notizia di Anci, per partecipare “è necessaria la creazione di un partenariato composto da almeno 3 organizzazioni: un capofila del ‘Terzo Settore’, una o più Biblioteche comunali (di cui almeno una in possesso della qualifica di ‘Città che legge’ 2022-2023) e un’altra organizzazione che potrà appartenere, oltre che al mondo del Volontariato e del ‘Terzo Settore’, a quello della Scuola, delle Istituzioni, dell’Università, della Ricerca e al mondo delle Imprese (per esempio librerie, case editrici, ecc.)”.

I Progetti che saranno ritenuti meritevoli e in linea con gli obiettivi del Bando potranno ricevere un contributo massimo di Euro 100.000. Tale finanziamento non potrà superare l’80% del costo complessivo del progetto. Per presentare le candidature, è necessario collegarsi al Portale Chàiros (www.chairos.it) entro il 28 luglio 2023.

