Conferenza unificata: via libera al potenziamento delle Infrastrutture idriche, istituzione Zes/Zls e realizzazione parchi gioco innovativi

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, tramite una Notizia pubblicata sul proprio sito il 12 ottobre 2022, informa che l’ultima Conferenza Unificata ha dato il via libera agli Schemi di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che riguardano il potenziamento e il miglioramento della sicurezza del Settore idrico, in attuazione della Riforma prevista dal “Pnrr”, e l’inserimento degli Autobus elettrici tra i mezzi che possono essere acquistati per il Trasporto extraurbano attraverso le risorse del “Piano strategico nazionale della Mobilità sostenibile”, a partire dal 2024, in aggiunta ai Bus alimentati a Metano e a Idrogeno già previsti.

L’Intesa è stata data anche agli Interventi di Edilizia residenziale sociale nei territori del Lazio e delle Marche danneggiati dai terremoti del 2016 e del 2017, che prevedono il finanziamento di 46 Alloggi laziali (Euro 7 milioni) e di 202 Alloggi marchigiani (Euro 30 milioni).

È stato dato il via libera anche all’assegnazione di Euro 5 milioni per l’anno 2023 al Programma sperimentale “Dateci Spazio” del Mims, destinato ai Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, che prevede la realizzazione di Parchi gioco innovativi.

Parere favorevole dalla Conferenza Unificata anche alle misure di semplificazione per l’istituzione delle “Zone economiche speciali” (Zes) e delle “Zone logistiche speciali” (Zls) e sui criteri per l’accesso alle agevolazioni e semplificazioni previste per queste Zone.

Per lo sviluppo delle Zes, in particolare per rafforzare la loro struttura produttiva attraverso lo strumento agevolativo del “contratto di sviluppo”, nel Dl. 36/2022 erano stati stanziati Euro 250 milioni a valere sul “Fondo Sviluppo e Coesione”.

La Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ha invece approvato lo Schema di Decreto che attribuisce Euro 50 milioni alle Aree interne per interventi volti a migliorare la sicurezza delle strade. Nel dettaglio, lo Schema di Decreto Mims, di concerto con i Ministri della Transizione ecologica, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, della Cultura e dell’Economia e delle Finanze, definisce modalità e criteri per la redazione e l’aggiornamento del “Piano nazionale di Interventi infrastrutturali e per la sicurezza del Settore idrico”. Il “Piano”, che è stato istituito con la Riforma, prevista dal “Pnrr” su iniziativa del Mims, sulla semplificazione normativa e il rafforzamento della governance per gli Investimenti sull’approvvigionamento, unifica in un unico strumento di programmazione e pianificazione gli Interventi relativi a Invasi e Acquedotti, prima inseriti in 2 diversi meccanismi programmatori. Le Proposte di intervento da inserire nel “Piano”, che rispetteranno le pianificazioni delle Regioni e delle Autorità di distretto, dovranno essere accompagnate da una Relazione tecnica che consenta di effettuare, oltre alla valutazione tecnico-ingegneristica, anche una valutazione di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

