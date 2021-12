Dalla crisi 2019 al rilancio del 2022: una sfida nazionale per la P.A. locale

Claudio Galtieri, Presidente onorario della Corte dei conti, Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e Presidente Anci Toscana, Carlo Conte, componente Standard Setter Board – Ragioneria generale dello Stato e Luigi De Mossi, Sindaco di Siena.

Sono solo alcuni degli ospiti che si confronteranno nel corso del dibattito organizzato per sabato 4 dicembre da Centro Studi Enti Locali Spa.

La Tavola rotonda “virtuale” vedrà la partecipazione di insigni esperti di finanza locale ed economisti, alcuni dei quali provenienti dal mondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Corte dei conti o più in generale dal mondo delle istituzioni locali.

Il dibattito verterà su quelle che sono le sfide cruciali che si prospettano per la Pubblica Amministrazione nel corso del 2022: dalla digitalizzazione alla messa a terra dei progetti del “Piano di ripresa e resilienza”, dalle riforme in atto che impattano sulle amministrazioni pubbliche ai servizi messi in campo da Centro Studi Enti Locali per rispondere alle esigenze degli Enti Locali in uno snodo tanto cruciale come quello che l’intero Sistema Paese sta attraversando.

Il confronto si svolgerà tra le 9.15 e le 13 e sarà fisicamente registrato nel fiorentino ma potrà essere seguito da chiunque lo voglia, in streaming, registrandosi gratuitamente al link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k-nsIe-ZQwmA9BKwrPBBDQ

IL PROGRAMMA

Dalla crisi 2019 al rilancio del 2022: una sfida nazionale per la P.A. locale

Durante l’evento sarà presentata l’offerta di servizi e prodotti innovativi per l’anno 2022 attraverso la testimonianza delle donne e degli uomini di Centro Studi Enti Locali

in video streaming

Modera il giornalista Francesco Selvi (Consulente del Governo Gentiloni nella XVII Legislatura)

Introduzione – Ore 9.15 – 9.30

• Saluti istituzionali di Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana

• Nicola Tonveronachi, AD Centro Studi Enti Locali

Panel 1 – Ore. 9.40 – 10.35

Digitalizzazione e Pnrr: la sfida dei prossimi anni

• Francesco Di Costanzo, Presidente PASocial

• Livio Gigliuto, Vicepresidente Istituto Piepoli, Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale

• Alessia Trivelli, Giornalista, Caposervizio presso Labitalia, Gruppo Adnkronos

• Michele Taddei,Vicepresidente OdG Toscana

• Adriano Fabris, Professore di Filosofia morale presso l’Università di Pisa

• Nicola Tonveronachi, AD Centro Studi Enti Locali

• Andrea Mazzillo, Economista, Esperto di finanza locale presso la Sezione Autonomie della Corte dei conti

Panel 2 – Ore 10.45 – 11.45

Una nuova Italia: le azioni future della P.A. centrale

• Claudio Galtieri, Presidente onorario della Corte dei conti

• Giampaolo De Paulis, già Direttore centrale Ufficio Federalismo fiscale del Mef – Esperto di Finanza pubblica

• Carlo Conte, componente Standard Setter Board – Ragioneria generale dello Stato

• Paola Mariani, Ragioneria generale dello Stato

• Massimo Serafini, Direttore Confservizi Lazio

• Nicola Tonveronachi, AD Centro Studi Enti Locali

• Andrea Mazzillo, Economista, Esperto di finanza locale presso la Sezione Autonomie della Corte dei conti

Panel 3 – Ore 11.55 – 12.55

Le opportunità del 2022 per la P.A.

• Livio Lai, Responsabile Area formazione finanziata e assistenza tecnica, Centro Studi Enti Locali

• Iacopo Cavallini, Dipartimento economia e Management – Università di Pisa

• Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e Presidente Anci Toscana

• Fabio Sciuto, AD di Centro Studi Area Sud

• Calogero Di Liberto, Area contabilità e bilancio Centro Studi Enti Locali

• Riccardo Compagnino, Esperto di Finanza pubblica

• Luigi De Mossi, Sindaco di Siena

• Luca Salvetti, Sindaco di Livorno

• Antonio Le Donne, Segretario generale e Direttore generale del Comune di Palermo

• Nicola Tonveronachi, AD Centro Studi Enti Locali

Conclusione – Ore 12.55

• Gian Luca Ruglioni, Presidente Centro Studi Enti Locali

