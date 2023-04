Distacco per motivi sindacali: il Viminale fornisce le Istruzioni per la presentazione della Certificazione per il contributo per l’anno 2023

Con la Circolare n. 40 del 3 aprile 2023, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha comunicato le Istruzioni per la presentazione della Certificazione relativa al contributo erariale per l’anno 2023 a Comuni, Province, Città metropolitane, Liberi Consorzi comunali, Comunità montane ed Asp – ex Ipab – per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2022 per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali.

Si riporta di seguito il contenuto della Circolare in sintesi.

Gli Enti legittimati alla trasmissione della certificazione sono i Comuni, le Province, le Città metropolitane, i Liberi Consorzi comunali, le Comunità montane, nonché le Ipab (ora Asp), ad esclusione di quelle facenti parte delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, che hanno sostenuto spese per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali nell’anno 2022.

Non devono trasmettere la Certificazione gli Enti che nell’anno 2022 non hanno avuto personale destinatario di provvedimenti di distacco sindacale.

Per presentare la Certificazione gli Enti devono accedere al sito internet della Finanza locale, nell’area riservata del “Sistema Certificazioni Enti Locali” (“Area certificati – Tbel, altri certificati”) – alla quale, per altri adempimenti, gli Enti Locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata – è stata aggiunta una Sezione dedicata alla gestione applicativa della Certificazione in argomento. Una volta completato l’inserimento dei dati si accede ad una ulteriore schermata in cui sono riportati i dati riepilogativi e dove è possibile scaricare il file che dovrà essere sottoscritto digitalmente in modalità “PKCS#7” dal Responsabile del Servizio finanziario e successivamente caricato sulla Piattaforma “Tbel”. Coloro che sono chiamati a sottoscrivere digitalmente la Certificazione devono aver preventivamente censito la propria figura attraverso l’indicazione del Codice fiscale nella Sezione “Configurazione Ente”. Qualora la figura risulti già censita occorre fare attenzione a che la stessa sia associata alla medesima figura chiamata a sottoscrivere la Certificazione in esame.

La Finanza locale informa inoltre che nella stessa Area è disponibile una Sezione “Faq”. Infine, la Finanza locale sottolinea che eventuali richieste trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo Pec, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini dell’ammissione al contributo statale e che, tenuto conto che il riparto del “Fondo” disponibile avverrà sulla base delle Certificazioni pervenute entro il termine prestabilito, ritardi nella trasmissione della Certificazione comporteranno la mancata partecipazione degli Enti ritardatari all’attribuzione del relativo contributo. A tal fine, allo scadere del termine fissato alle ore 23:59 del 31 maggio 2023, verrà precluso l’accesso al Sistema telematico di consultazione, compilazione e trasmissione della Certificazione.

Redazione