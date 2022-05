Enti Locali: condanna di un Tesoriere comunale per inadempienze contrattuali

Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 239 dell’11 maggio 2021

di Antonio Tirelli

Oggetto:

Condanna del Tesoriere di un Comune per irregolarità, anni 2010, 2011 e 2012: conferma, per improcedibilità, della Sentenza territoriale per il Piemonte, n. 82/2018.

Fatto:

Nel 2015 il Tribunale di Torino e successivamente la Sezione territoriale della Corte dei conti (Sentenza n. 217/2015), condannavano, per peculato, il Responsabile del “Servizio finanziario” di questo piccolo Comune (1.900 abitanti circa) per un importo di Euro 800.000. Veniva condannato dalla Corte dei conti anche il Revisore del Comune (per un importo di Euro

