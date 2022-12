Finanza locale: disposta la rettifica dell’Allegato “2” al Decreto di assegnazione di contributi per la Rigenerazione urbana

Con il Comunicato 22 dicembre 2022, la Direzione centrale per la Finanza locale ha informato che è stata disposta la rettifica dell’Allegato “2” al Decreto del Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 ottobre 2022, recante “Assegnazione dei contributi di cui all’art. 1, comma 534, della Legge n. 234/2021 per Interventi riferiti a Opere di Rigenerazione urbana”, il cui Avviso di pubblicazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022. La rettifica dell’Allegato “2”, contenente l’Elenco definitivo dei beneficiari del finanziamento, è stata disposta tramite Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, il cui Avviso è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in seguito alla Nota pervenuta dal Comune Capofila di Zapponeta, per mezzo della quale è stata segnalata la presenza di un errore materiale relativamente al Cup B83D22000550001.

