Finanza locale: pubblicato il Decreto con le risorse destinate ai Comuni per la sanificazione delle sedi di Seggio elettorale

Con il Comunicato 3 ottobre 2022, la Direzione centrale per la Finanza locale informa che è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 29 settembre 2022, recante “Riparto, in favore dei Comuni, del ‘Fondo’ destinato a Interventi di sanificazione dei locali sedi di Seggio elettorale, in occasione delle Consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022”.

Il “Fondo” oggetto del Decreto, istituito dall’art. 5, comma 1, del Dl. n. 41/2022, prevede una dotazione finanziaria di Euro 38.253.740 per l’anno 2022 ed è destinato ad Interventi di sanificazione dei locali sedi di Seggio elettorale in occasione delle Consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022.

Tali risorse sono ripartite a favore dei Comuni in base ai criteri specificati nell’Allegato “1 – Nota metodologica”, secondo gli importi indicati nell’Allegato “2”. Per i Comuni delle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

