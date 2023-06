La Giornata Parlamentare del 19 giugno 2023

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà le mozioni sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la proposta di legge di delega al Governo sull’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza in caso d’impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, la pdl sull’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e l’istituzione dei relativi albi professionali, e le mozioni sulle iniziative a favore dell’adeguatezza dei trattamenti previdenziali, con particolare riferimento all’importo delle pensioni minime. A seguire dibatterà sulla pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del COVID-19, e sulla proposta di legge per la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano. Dalle 19.00 di domani esaminerà il decreto sulle disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Venerdì alle 9.30 discuterà del decreto lavoro, la deliberazione del Cdm in merito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, la pdl sul Codice della proprietà industriale e la pdl per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. Come di consueto, domani alle 11.00 svolgerà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Bilancio, esaminerà il decreto in materia di amministrazione di Enti pubblici, di termini legislativi e d’iniziative di solidarietà sociale. Dibatterà, poi, sulla pdl per il riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell’inno nazionale. La Giustizia dibatterà sulle pdl relative ai reati contro gli animali, e, con la Affari Sociali, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità il Forteto. Svolgerà delle audizioni sulle pdl sugli illeciti agro-alimentari e dibatterà sull’Atto Ue sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

La Esteri, con la Difesa, svolgerà delle audizioni e dibatterà sulla deliberazione del Cdm in merito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Ascolterà i rappresentanti di Euromed Rights sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia ed esaminerà la proposta di ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES). La Difesa proseguirà le audizioni sulla risoluzione sul programma Soldato sicuro. La Finanze proseguirà la discussione sugli emendamenti alla delega al Governo per la riforma fiscale e si confronterà sulla pdl per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

La Cultura, assieme alla Lavoro, dibatterà sul Dlgs correttivo della riforma dello sport. A seguire esaminerà la pdl per l’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nonché nei percorsi d’istruzione e formazione professionale. Con la Trasporti, svolgerà delle audizioni sull’atto Ue sulla libertà dei media. La Ambiente svolgerà delle audizioni ed esaminerà la pdl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale e ascolterà Antonello Pasini, primo ricercatore dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR, sulle iniziative per contrastare il cambiamento climatico. Assieme alla Attività Produttive, esaminerà l’Atto Ue sugli imballaggi e i rifiuti d’imballaggio.

La Trasporti svolgerà delle audizioni sulle prospettive della mobilità verso il 2030, dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana e alcune sulle risoluzioni sul conseguimento della patente di guida, sul documento unico di circolazione, sugli uffici della motorizzazione civile e sulla revisione dei veicoli pesanti. La Attività Produttive proseguirà le audizioni sulle risoluzioni sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti ed esaminerà la pdl di modifica del Codice della proprietà industriale. La Lavoro svolgerà delle audizioni sulle pdl per la giusta retribuzione e il salario minimo.

La Affari Sociali esaminerà la pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora e, con la Giustizia, esaminerà in sede di Comitato ristretto la pdl per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo e le misure rieducative dei minori. Svolgerà delle audizioni sul Piano europeo di lotta contro il cancro. Dibatterà sulle pdl per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, sulle risoluzioni sulle politiche del farmaco e sull’istituzione del servizio di psicologia di base nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. La Agricoltura esaminerà le pdl per la castanicoltura, le pdl sul settore ittico e le pdl per lo sviluppo del settore apistico. Dibatterà, poi, sulla risoluzione sulle iniziative per l’eradicazione della peste suina dal territorio nazionale e sul piano d’azione dell’UE per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente. Infine, la Politiche dell’Ue proseguirà il ciclo di audizioni sull’Atto Ue sulla politica di ciberdifesa dell’UE.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi oggi alle 16.30 per la discussione del decreto per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni pubbliche. A seguire dibatterà sul decreto per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro e sulla mozione sull’attuazione degli impegni previsti dal PNRR.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl per il ripristino della festività nazionale del 4 novembre, il ddl per il riconoscimento dell’italiano come lingua ufficiale della Repubblica, il ddl per l’istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per il Parlamento europeo, il ddl per la modifica dell’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute, il ddl per l’elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, il ddl per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti, il ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, il ddl per la detenzione delle armi da fuoco e il rilascio del porto d’armi, il ddl per l’istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell’amianto, il ddl per la nascita dell’Osservatorio nazionale per il sostegno psicologico alle Forze di polizia, il ddl sull’ordinamento della Polizia locale, il ddl per la compartecipazione dello Stato alle spese per i minori in comunità o istituti, il ddl d’istituzione di una Commissione di verifica degli statuti dei partiti politici, ddl per l’istituzione del Garante per la protezione dati personali e diritti umani, il ddl relativo all’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci e il ddl d’istituzione della Commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Orlandi e Gregori.

La Giustizia svolgerà delle audizioni e dibatterà sul ddl per l’elezione di componenti del Consiglio superiore della magistratura e proseguirà le audizioni sul tema delle intercettazioni. Esaminerà i ddl per il danneggiamento di beni culturali e artistici, il ddl sul reato di tortura, il ddl per il contrasto alla delinquenza minorile, il ddl relativo alla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, il ddl sulla diffamazione a mezzo stampa e la lite temeraria e i ddl sulla geografia giudiziaria. Con la Ambiente e Lavoro, dibatterà sui ddl per la prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica. La Esteri e Difesa dibatterà sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali e sull’adesione dell’Italia al protocollo di Convenzione trasporto internazionale merci su strada (CMR).

La Politiche dell’Ue proseguirà il confronto sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione Europea ed esaminerà il decreto anti-infrazioni. La Finanze svolgerà delle audizioni sul disegno di legge sugli interventi a sostegno della competitività dei capitali. La Cultura dibatterà sul ddl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l’istituzione dei nuovi giochi della gioventù e, con la Affari Sociali e Lavoro, sul Dlgs correttivo della riforma dello sport. La Industria e Agricoltura, assieme con Affari Sociali e Lavoro, svolgerà delle audizioni e si confronterà sul ddl sul divieto di produzione e d’immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici, esaminerà il ddl per la revisione del sistema d’incentivi alle imprese e il ddl sull’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio.





“La settimana parlamentare” è una rubrica a cura di Nomos Centro Studi Parlamentari, partner commerciale dell’Editore di questo Portale di informazione specializzata, Centro Studi Enti Locali S.p.a. .

Grazie alla sinergia avviata tra queste due realtà imprenditoriali, ai Lettori di Entilocali-online.it viene offerta la possibilità di consultare, in maniera del tutto gratuita, gli aggiornamenti relativi ai temi e ai provvedimenti al centro dell’attenzione dei due rami del Parlamento.

La scelta di avviare questo nuovo Progetto – ampliando la vasta gamma di servizi e contenuti accessibili attraverso questo Portale – si pone in continuità con il costante sforzo profuso da Centro Studi Enti Locali per garantire un’informazione sempre più efficace, tempestiva e completa ai propri Abbonati.

Redazione