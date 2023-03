La Giornata Parlamentare del 27 marzo 2023

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera dei deputati esaminerà il decreto per la protezione temporanea delle persone provenienti dall’Ucraina. Da mercoledì esaminerà il decreto-legge per la cessione dei crediti. Domani alle 12.00 svolgerà le interpellanze e le interrogazioni; mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali svolgerà delle audizioni sulla pdl per la separazione delle carriere giudicante e requirente della Magistratura, alcune sulle pdl relative alla rappresentanza d’interessi e alcune sulle proposte di legge sulle pdl per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso d’impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. La Giustizia esaminerà le pdl sulla perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, le pdl per la tutela dell’inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria, le pdl in materia di abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite. Con la Affari Sociali, esaminerà le pdl per la prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e sulle misure rieducative dei minori, e dibatterà sulle pdl per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

La Esteri, con la Attività Produttive, si confronterà e svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni per il trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti. A seguire esaminerà la risoluzione sulle possibili iniziative e interlocuzioni del Governo italiano nei confronti dei Paesi aderenti al progetto Eastmed e dibatterà su diverse proposte di ratifica di trattati internazionali. La Difesa ascolterà l’Amministratore Delegato della Rheinmetall Italia Alessandro Ercolani sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi d’interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa. Giovedì ascolterà l’Amministratore Delegato della Telsy Eugenio Santagata sulle medesime tematiche.

La Bilancio ascolterà i rappresentanti della Banca d’Italia nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia. La Finanze concluderà il decreto-legge sulla cessione dei crediti. La Cultura svolgerà delle audizioni sulle pdl in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale, alcune sulle pdl per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico e, con la Lavoro, proseguirà il ciclo di audizioni sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo. Esaminerà la risoluzione per la piena tutela del diritto d’autore nell’utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione online, e gli schemi di decreto ministeriale per la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020 e 2021-2023.

La Ambiente svolgerà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, esaminerà la pdl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e, con la Attività Produttive, l’Atto Ue sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente per quanto riguarda le tematiche degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio. Giovedì alle 14.00, con la Agricoltura, la Politiche Ue e con le rispettive del Senato, ascolterà il Commissario europeo per l’Ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus SinkeviÄius. La Trasporti martedì ascolterà il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi sulla relazione relativa ai contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana per il periodo regolatorio 2022-2026 (parte servizi e parte investimenti), mentre mercoledì sarà la volta dei rappresentanti delle Regioni.

La Attività Produttive esaminerà la risoluzione sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti, ascolterà i rappresentanti di Enel sulle prospettive di sviluppo nei siti interessati dalla decarbonizzazione e dalla produzione di energia elettrica con particolare riferimento a Brindisi e Civitavecchia, e proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul Made in Italy; con la Lavoro, tratterà alcune sulle risoluzioni sulla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento della Wärtsilä Italia con sede a Bagnoli della Rosandra (Trieste). La Lavoro, con la Affari Sociali, esaminerà la proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

La Affari Sociali esaminerà e svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue sulle tariffe e sugli oneri spettanti all’Agenzia europea per i medicinali, dibatterà sulla pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle risoluzioni per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita, sulle pdl per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale e sulla pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

La Agricoltura esaminerà la pdl per la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico e ascolterà i rappresentanti dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell’ambito dell’esame della proposta di legge per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e quelli del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) sulle pdl per la castanicoltura. La Politiche dell’Ue ascolterà l’Ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset sulle tematiche relative alla cooperazione italo-francese in seno all’Unione europea.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il decreto per l’ingresso dei lavoratori stranieri e il contrasto all’immigrazione irregolare, dibatterà sul ddl per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti, sul ddl per l’elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, sul ddl per la modifica dell’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute, sul ddl sulle norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive, sul ddl relativo all’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, sul ddl per la compartecipazione dello Stato alle spese per i minori in comunità o istituti, sul ddl per il ripristino della festività nazionale del 4 novembre e sul ddl per l’istituzione del Garante per la protezione dati personali e diritti umani. Infine dibatterà sulla proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

La Giustizia proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni e dibatterà sull’istituzione di una commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. La Esteri e Difesa si confronterà su diversi schemi di decreto ministeriale relativi a piani pluriennali della Difesa. La Politiche dell’Ue ascolterà i rappresentanti di ARPA Emilia Romagna, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, SIIAQ (Società Italiana Indoor Air Quality), ENEA Direzione Amministrazione Centrale, AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali e ISS (Istituto superiore di sanità) nell’ambito dell’esame dell’Atto Ue sulla qualità dell’aria. La Bilancio entrerà nel vivo della discussione sugli emendamenti al decreto Pnrr.

La Finanze proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti d’incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti d’imposta, esaminerà il decreto sulle emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech e l’Atto Ue sui bonifici istantanei in euro. La Cultura esaminerà il ddl per il sostegno alle associazioni musicali amatoriali, il ddl per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz, il ddl per per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe, il ddl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù e il ddl per l’insegnamento dell’educazione finanziaria nelle scuole. Infine, con la Salute, svolgerà delle audizioni sul ddl per l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico.

La Ambiente e Trasporti svolgerà delle audizioni sulla relazione relativa ai contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana per il periodo regolatorio 2022-2026 (parte servizi e parte investimenti) e domani alle 14.30 ascolterà il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci sulle linee programmatiche. La Industria e Agricoltura svolgerà delle audizioni sul disegno di legge per la produzione e vendita del pane ed esaminerà il ddl sulle modifiche al codice della proprietà industriale e il ddl sull’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio.

La Affari Sociali e Lavoro svolgerà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Esaminerà i ddl sulla diagnosi, l’assistenza e la cura della sindrome fibromialgica, il ddl per il ristoro dei medici lesi dalla SARS-CoV-2 e ascolterà i rappresentanti di ANCE, OICE, SIAIS, Consiglio nazionale ingegneri e Consiglio nazionale architetti nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR.





