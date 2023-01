La Giornata Parlamentare del 30 gennaio 2023

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera dei deputati esaminerà il decreto, già approvato dal Senato, per la tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici, la proposta per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e quella per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. Giovedì avvierà il confronto sul decreto per la gestione dei flussi migratori. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, assieme alla Trasporti, esaminerà il decreto per la gestione dei flussi migratori. Successivamente dibatterà sulla proposta di legge per la separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. La Giustizia, assieme all’Agricoltura, esaminerà lo schema di decreto legislativo sull’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Svolgerà poi delle audizioni sulla pdl per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. La Esteri proseguirà la discussione sulla risoluzione sui raid condotti dalla Turchia contro le regioni curde della Siria e dell’Iraq e sul rispetto dello stato di diritto in Turchia, e ascolterà la Vice-Segretaria Generale e Presidente del Gruppo per lo sviluppo sostenibile dell’Organizzazione delle Nazioni Unite Amina J. Mohammed. La Bilancio esaminerà lo schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.

La Finanze dibatterà sulla pdl per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. La Cultura esaminerà la risoluzione sulle iniziative per la promozione del “Giorno del ricordo” nelle scuole e nella società civile e, assieme alla Lavoro, delibererà un’indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo. A seguire dibatterà sullo schema di decreto ministeriale relativo ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica, sulla pdl per l’incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell’attività sportiva, e sulla pdl in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e l’istituzione del relativo albo professionale. Assieme alla Trasporti, proseguirà il ciclo di audizioni sulla pdl per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

La Ambiente si confronterà e svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo relativo ai contratti pubblici e si confronterà sull’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. Con la Attività Produttive si confronterà sulla risoluzione sull’evoluzione della normativa europea in materia di prestazione energetica nell’edilizia. La Trasporti esaminerà l’atto Ue sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. La Attività Produttive svolgerà delle audizioni ed esaminerà il decreto in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. Avvierà, poi, un ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva su Made in Italy, valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

La Lavoro proseguirà l’audizione dei rappresentanti del CNEL e dell’ISTAT sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia da COVID-19 nel mondo del lavoro. L’Agricoltura svolgerà delle audizioni e si confronterà sulla risoluzione sulle iniziative da assumere per contrastare l’introduzione nell’etichettatura dei vini d’indicazioni di rischio per la salute connesso al consumo di alcool. Venerdì alle 11.00, la Politiche dell’Ue, con la rispettiva del Senato, ascolterà il Segretario di Stato presso il Ministero francese per l’Europa e gli Affari Esteri, con delega all’Europa, Laurence Boone.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per esaminare diverse richieste di procedure abbreviate su diversi disegni di legge, tra cui diverse ratifiche di trattati internazionali. A seguire discuterà la ratifica dell’accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri e doppie imposizioni, il ddl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere e sulla proposta di modifica del Regolamento del Senato recante l’introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura. Come di consueto giovedì alle 12.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Affari Sociali e Lavoro, proseguirà l’audizione sulle linee programmatiche Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella e successivamente concluderà quella con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone. Esaminerà poi i ddl per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle Province, il ddl su statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, il ddl per l’istituzione del Garante per la protezione dati personali e diritti umani, il ddl per la compartecipazione dello Stato alle spese per minori in comunità o istituti, e il ddl per il ripristino della festività nazionale del 4 novembre. Con la Bilancio proseguirà il confronto sul decreto milleproroghe. La Giustizia proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni. La Esteri e Difesa esaminerà la ratifica dell’accordo sulla protezione degli investimenti tra Ue e Vietnam e quello tra Ue e Singapore.

La Finanze svolgerà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti d’incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti d’imposta e ascolterà il presidente dell’Associazione Zone Franche Montane Sicilia Vincenzo Lapunzina. La Cultura dibatterà sul disegno di legge per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l’istituzione dei nuovi Giochi della gioventù, sul ddl relativo al concorso artistico per il ricordo delle Foibe, sul ddl relativo alle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti e sul ddl l’insegnamento dell’educazione finanziaria nelle scuole. A seguire dibatterà sullo schema di decreto ministeriale relativo ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

La Ambiente e Lavori Pubblici esaminerà il decreto sugli interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile e svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo relativo ai contratti pubblici. La Industria e Agricoltura esaminerà e svolgerà alcune audizioni sul decreto sulle misure urgenti per impianti d’interesse strategico nazionale, sul decreto per la tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici ed esaminerà il ddl di modifica al codice della proprietà industriale. Proseguirà poi le audizioni sulle disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura. La Affari Sociali e Lavoro proseguirà le audizioni sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute.





