Manovre di fine anno 2021: previsione e integrazione di contributi/fondi in gestione ad Enti Locali

Negli ultimi giorni del 2021 sono stati pubblicati sulle G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021 e n. 310 del 31 dicembre 2021 i seguenti provvedimenti d’interesse per gli Enti Locali con varie disposizioni che prevedono la previsione di contributi o l’istituzione/l’incremento di Fondi da destinare da parte degli Enti Locali a svariate finalità:

il Dl. n. 228 del 30 dicembre 2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. “Decreto Milleproroghe”),

la Legge 29 dicembre 2021, n. 233, che converte il Dl. 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ (‘Pnrr’) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” – “Attuazione Pnrr”,

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” – “Legge di bilancio per il 2022”.

Anche i provvedimenti citati, come le precedenti “Manovre” approvate nel 2020 e nel 2021, continuano a fornire liquidità al Comparto Enti Locali con istituzione/incremento di fondi più o meno finalizzati e, in particolar modo, utili a sostenere gli investimenti degli stessi.

In primo luogo segnaliamo i numerosi interventi relativi all’incremento e alle modalità di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

L’art. 3, comma 5, del “Decreto Milleproroghe”, stabilisce che i criteri di ripartizione del “Fondo di solidarietà comunale” di cui all’art. 1, comma 449, lett. d-bis), della Legge n. 232/2016, inerenti agli anni 2018-2021, si applicheranno anche al 2022, mentre le modalità di ripartizione di cui alla medesima disposizione, che si dovevano applicare a decorrere dal 2022, si applicheranno a partire dal 2023.

La “Legge di bilancio 2022”, poi, interviene con i commi 172, 174, 563 e 564, prevedendo:

l’incremento e la modifica della ripartizione del “Fondo di solidarietà comunale” destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e Sardegna, di cui alla lett. d-sexies), dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 232/2016 (“Legge di stabilità 2017”), al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione del Servizio di “Asilo nido”, come di seguito riportato: Euro 120 milioni per l’anno 2022, Euro 175 milioni per l’anno 2023, Euro 230 milioni per l’anno 2024, Euro 300 milioni per l’anno 2025, Euro 450 milioni per l’anno 2026 e Euro 1.100 milioni annui a decorrere dall’anno 2027.

Tali risorse sono finalizzate a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun Comune o Bacino territoriale è tenuto a garantire.

In considerazione delle risorse di cui sopra i Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall’anno 2022, l’obiettivo di servizio per fascia demografica del Comune o del Bacino territoriale di appartenenza è fissato con Decreto del Ministro dell’Interno, dando priorità ai Bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i Comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L’obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell’anno 2027, del livello minimo garantito del 33% su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Il contributo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con il medesimo Decreto di cui sopra, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione.

Con il medesimo Decreto saranno, altresì, disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di “Asili nido” da conseguire, per ciascuna fascia demografica del Bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.

I Comuni possono procedere all’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse.

la modifica incrementativa della ripartizione del “Fondo di solidarietà comunale” destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e Sardegna, aggiungendo la lett. d-octies), dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 232/2016 (“Legge di stabilità 2017”), e così istituendo un contributo specifico per il “ Trasporto scolastico degli studenti disabili privi di autonomia ”. Il contributo dovrà essere destinato ad incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei “livelli essenziali delle prestazioni” (“lep”), il numero di studenti disabili frequentanti la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado, attraverso la seguente dotazione finanziaria: Euro 30 milioni per l’anno 2022, Euro 50 milioni per l’anno 2023, Euro 80 milioni per l’anno 2024, Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e Euro 120 milioni annui a decorrere dall’anno 2027.

Il contributo sarà ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Istruzione, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, il Ministro per le Disabilità e il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto ove disponibili dei costi standard relativi alla componente “Trasporto disabili” della funzione “Istruzione pubblica” approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei “lep”, con il suddetto Decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.

l’incremento, per sostenere le funzioni sociali dei Comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, del “Fondo di solidarietà comunale” per un importo di Euro 44 milioni per l’anno 2022, di Euro 52 milioni per l’anno 2023, di Euro 60 milioni per l’anno 2024, di Euro 68 milioni per l’anno 2025, di Euro 77 milioni per l’anno 2026, di Euro 87 milioni per l’anno 2027, di Euro 97 milioni per l’anno 2028, di Euro 107 milioni per l’anno 2029, di Euro 113 milioni annui a decorrere dall’anno 2030. La ripartizione del contributo dovrà avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento con Dm. Interno. Con il medesimo Decreto saranno disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l’anno 2022, nelle more dell’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Servizi sociali” dei Comuni della Regione Sardegna, ai fini del riparto, naturalmente per i soli Comuni della Regione Sardegna, non si dovrà tener conto dei fabbisogni standard.

l’adeguamento della dotazione complessiva del “Fondo di solidarietà” per gli anni dal 2022 in poi agli importi di seguito indicati al fine di potenziare i servizi sociali, di asilo nido e di trasporto disabili: Euro 6.949.513.365 per l’anno 2022, Euro 7.107.513.365 per l’anno 2023, Euro 7.476.513.365 per l’anno 2024, Euro 7.619.513.365 per l’anno 2025, Euro 7.830.513.365 per l’anno 2026, Euro 8.569.513.365 per l’anno 2027, Euro 8.637.513.365 per l’anno 2028, Euro 8.706.513.365 per l’anno 2029 e Euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall’anno 2030.

Il “Decreto Milleproroghe”, con l’art. 15, comma 1, prevede anche che l’utilizzo delle risorse inutilizzate di cui all’art. 105, comma 1, lett. b), Dl. n. 34/2020, inerenti i progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali ed educative dei minori, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2022, nel limite di Euro 15 milioni.

Segnaliamo anche che, ai sensi del comma 592, della “Legge di bilancio per il 2022”, a decorrere dall’anno 2022, ai fini del riparto delle risorse da assegnare agli Enti Locali in relazione alle funzioni correlate ai “livelli essenziali delle prestazioni” (Lep), nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, le Amministrazioni interessate sono tenute ad acquisire l’assenso preventivo da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

La “Legge di bilancio per il 2022”, in numerosi commi, stanzia/incrementa ulteriormente numerosi fondi destinati direttamente agli Enti Locali o con possibile gestione/utilizzo da parte degli stessi.

(comma 138) Incrementata di Euro 50 milioni, a decorrere dal 2023, la dotazione del “ Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere ”. Le finalità del “Fondo” sono estese anche a copertura finanziaria di Interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al Mercato del lavoro. (comma 178) Aumentato il “ Fondo per le Politiche in favore delle persone con disabilità ” di Euro 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. (commi 179 e 180) Istituito il “ Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità ”, con una dotazione di Euro 100 milioni annui a decorrere dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi per gli alunni con disabilità delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e di secondo grado. (commi 181 e 182) Incrementato di per Euro 27 milioni per il 2022 il “ Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico ”, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale per le persone beneficiarie; (commi 183 e 184) Istituito il “ Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità ” con un finanziamento di Euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tra gli ambiti di intervento previsti vi sono la promozione e la realizzazione di Infrastrutture, l’Inclusione lavorativa e il Turismo accessibile; (comma 349) Rifinanziato il “ Fondo per la Cultura ” per un importo pari a Euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, finalizzato alla promozione di investimenti e interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del Patrimonio culturale materiale e immateriale; (comma 380) Ampliata la dotazione del “ Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ” di Euro 5 milioni per il 2022, Euro 10 milioni per il 2023 e Euro 20 milioni per il 2024. Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, saranno individuati gli interventi a cui destinare le risorse del “Fondo”. Tali Interventi dovranno garantire, in conformità con la Missione 1, Componente 1, del “Pnrr”, (“Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella P.A.”): una “Strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico” a fini istituzionali, la diffusione dell’Identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, la realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le Piattaforme abilitanti (Spid, Cie, AppIO, PagoPA), e la Sicurezza cibernetica; (comma 393) Stanziato un contributo per le Città metropolitane di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, finalizzato a promuovere la sostenibilità della Mobilità urbana, anche mediante l’estensione della Rete metropolitana e del Trasporto rapido di massa, ivi comprese le attività di progettazione, e l’acquisto o il rinnovo del materiale rotabile. La dotazione finanziaria prevista per la spesa in questione è di: Euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, Euro 100 milioni per l’anno 2024, Euro 200 milioni per l’anno 2025, Euro 250 milioni per l’anno 2026, Euro 300 milioni per l’anno 2027, Euro 350 milioni per l’anno 2028 e Euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da adottare entro il 28 febbraio 2022, saranno definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell’attività di progettazione e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi Obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti citati, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal Cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l’attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il Sistema di monitoraggio di cui al Dlgs. n. 229/2011, e i Sistemi collegati; (comma 390) Incrementata la dotazione del “ Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo ” di circa Euro 30 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024. Il finanziamento vuole assicurare l’attivazione di 2.000 nuovi posti nel Sistema di accoglienza e integrazione per l’accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan; (comma 392) Creato il “ Fondo per la Strategia di Mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni ”, con una dotazione complessiva di Euro 2.000 milioni di cui di Euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, Euro 150 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, Euro 200 milioni per l’anno 2029, Euro 300 milioni per l’anno 2030, ed Euro 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Il “Fondo” vuole rafforzare le misure esistenti e l’adozione di nuove iniziative relative alla Mobilità sostenibile e, in particolare, ai Settori Clima, Energia e combustibili, Trasporti, Edilizia, uso del suolo e Silvicoltura. Le misure principali riguarderanno: il rinnovo del parco autobus, le ciclovie, il rinnovo mezzi di autotrasporto e lo sviluppo del trasporto merci intermodale. (commi 405 e 406) Autorizzata la spesa per il finanziamento degli interventi relativi a Programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di Regioni, Province e Città metropolitane, con le seguenti dotazioni finanziarie: Euro 100 milioni per l’anno 2022, Euro 150 milioni per l’anno 2023, Euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, Euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ed Euro 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da emanare entro il 28 febbraio 2022, saranno definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse precedenti, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico. (commi da 407 a 414) Istituito anche un contributo da assegnare ai Comuni per gli anni 2022 e 2023, finalizzato alla realizzazione di investimenti per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di Euro 200 milioni per l’anno 2022 e Euro 100 milioni per l’anno 2023. Tali contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con Decreto del Ministero dell’Interno: ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di Euro 10.000, ai Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di Euro 25.000, ai Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di Euro 60.000, ai Comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di Euro 125.000, ai Comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di Euro 160.000, ai Comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di Euro 230.000, e ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di Euro 350.000. Il contributo per l’anno 2023 sarà assegnato ai Comuni in misura pari alla metà del contributo assegnato per l’anno 2022. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto, è la popolazione residente al 31 dicembre 2019 risultante dal Censimento. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023, ed è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all’anno 2023.

I contributi sono erogati dal Ministero dell’Interno agli Enti beneficiari: per l’80% previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il Sistema di monitoraggio e per il restante 20% previa trasmissione al Ministero dell’Interno del Certificato di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all’anno 2023, con Decreti del Ministero dell’Interno.

Il monitoraggio è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il Sistema previsto dal Dlgs. n. 229/2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli Investimenti ‘Legge di bilancio 2022’”. Non trova applicazione l’art. 158 del Tuel in relazione alla rendicontazione per i contributi straordinari.

(comma 415) Aumentata, con la modifica dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), la dotazione finanziaria, a Euro 350 milioni per l’anno 2023 e a Euro 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, per favorire gli investimenti, relativamente alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle Scuole, degli edifici pubblici e del Patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Per il biennio 2022-2023, l’ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:

opere pubbliche nell’ambito del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (“Pnrr”); messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente. (commi 418 e 419) Ampliata la dotazione finanziaria per gli interventi di manutenzione della sicurezza stradale, inclusa la manutenzione straordinaria rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, di cui alla “Strategia nazionale Aree interne”, a Euro 50 milioni per l’anno 2023 e a Euro 80 milioni per l’anno 2024. Le risorse sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all’art. 1, comma 2-quinquies, del Dl n. 59/2021, anche tenendo conto delle nuove Aree interne individuate nell’ambito del “Ciclo di programmazione 2021-2027”, entro il 30 settembre 2022. (comma 488) Istituito il “ Fondo italiano per il Clima ”, con una dotazione pari ad Euro 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di Euro 40 milioni a partire dal 2027. Il “Fondo” finanzierà interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli Accordi internazionali in materia di Clima e Tutela ambientale ai quali l’Italia ha aderito. (comma 513) Creato un “Fondo” con una dotazione di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi; (commi 531 e 532) Autorizzata la spesa di Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e Euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei Ponti e Viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi Ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Con apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite le modalità di riparto e l’assegnazione delle risorse a favore delle Città metropolitane e delle Province territorialmente competenti. I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli Investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi mediante presentazione di apposito rendiconto al Mims sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. (comma 533) Incrementati, con la modifica dei commi 63 e 64, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, i finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza energetica e di cablaggio interno delle Scuole di Province e Città metropolitane, nonché degli Enti di decentramento regionale, a partire dal 2024. Sono previsti Euro 530 milioni per l’anno 2024, Euro 235 milioni per l’anno 2025, Euro 245 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, Euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, Euro 260 milioni per l’anno 2030, Euro 335 milioni per l’anno 2031 e Euro 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036; inoltre, è prorogata al 30 giugno 2022, per il periodo 2020- 2029, e al 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036, l’emanazione dei Decreti per l’individuazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo delle risorse. (commi da 534 a 542) Assegnati ai Comuni, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, contributi per investimenti nel limite complessivo di Euro 300 milioni per l’anno 2022.

Potranno richiedere i contributi:

nel limite di 5.000.000, i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti. La domanda è presentata dal Comune capofila;

i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con specifico Dm. Interno, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti e le risorse già attribuite.

Gli Enti comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.

La richiesta deve contenere: la tipologia dell’opera (manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, miglioramento della qualità del Decoro urbano e del Tessuto sociale e ambientale, Mobilità sostenibile), il quadro economico dell’opera, il Cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al Codice unico di progetto (Cup) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera, l’Elenco di Comuni che fanno parte della forma associativa.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato con Dm. Interno, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm). Nel caso di forme associate, è calcolata la media semplice dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm).

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i seguenti termini decorrenti dalla data di emanazione del citato Dm.: per le opere il cui costo è inferiore ad Euro 2.500.000, l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi e per le opere il cui costo è superiore ad Euro 2.500.000, l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi.

Nel caso di mancato rispetto dei termini, il contributo è revocato con Dm. Interno.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati dal medesimo Ente beneficiario per ulteriori Investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

I contributi assegnati con il Dm. sono erogati dal Ministero dell’Interno agli Enti beneficiari come di seguito indicato: 20% previa verifica dell’affidamento dei lavori entro i termini, 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, e 10% previa trasmissione al Ministero dell’Interno del Certificato di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori.

I passaggi amministrativi sopra indicati sono rilevati tramite il Sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

(comma 561) Con la modifica i commi 783, 784 e 785 della Legge n. 178/2020, la ripartizione dei Fondi di parte corrente attribuiti alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario dovrà ora avvenire sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Per il finanziamento e lo sviluppo delle “funzioni fondamentali” delle Province e delle Città metropolitane sarà attribuito un contributo di Euro 80 milioni per l’anno 2022, di Euro 100 milioni per l’anno 2023, di Euro 130 milioni per l’anno 2024, di Euro 150 milioni per l’anno 2025, di Euro 200 milioni per l’anno 2026, di Euro 250 milioni per l’anno 2027, di Euro 300 milioni per l’anno 2028, di Euro 400 milioni per l’anno 2029, di Euro 500 milioni per l’anno 2030 e di Euro 600 milioni a decorrere dall’anno 2031.

I fondi sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con Decreto Ministero dell’Interno da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi.

Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell’eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali.

(comma 589) Istituito il “ Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori ” di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, al fine di consentire agli Enti Locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché misure di ristoro del patrimonio dell’Ente o in favore degli Amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. Apposito Decreto MinInterno, da adottare entro il 3 marzo 2022, definirà i criteri e le modalità di ripartizione del “Fondo”.

” di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, al fine di consentire agli Enti Locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché misure di ristoro del patrimonio dell’Ente o in favore degli Amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. Apposito Decreto MinInterno, da adottare entro il 3 marzo 2022, definirà i criteri e le modalità di ripartizione del “Fondo”. (commi da 593 a 596) Ideato il “ Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane ”, con una dotazione di Euro 100 milioni per l’anno 2022 e Euro 200 milioni a decorrere dall’anno 2023, al fine di promuovere e realizzare Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della Montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome. Il “Fondo” deve essere utilizzato per finanziare:

a) Interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;

b) Interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano;

c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della Montagna;

d) Interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle Aree montane;

e) Progetti finalizzati alla salvaguardia dell’Ambiente e dello Sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie può utilizzare le risorse del “Fondo” per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere Politiche a favore della Montagna.

Gli stanziamenti del “Fondo” sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli Interventi di competenza statale e al finanziamento delle Campagne istituzionali sui temi della Montagna, e per la quota gli Interventi di competenza delle Regioni e degli Enti Locali, con Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

Gli attuali “Fondo nazionale per la Montagna” e “Fondo integrativo per i Comuni montani” confluiranno nel neoistituito “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”.

(commi da 661-670) Aumentato di Euro 17 milioni, per il 2022, il “ Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ”. Le nuove risorse sono destinate per Euro 2 milioni all’istituzione e al potenziamento dei Centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro funzionamento e ad attività di monitoraggio e raccolta dati, per Euro 5 milioni per interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, per ulteriori Euro 5 milioni ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio, e per altri Euro 5 milioni ad interventi per favorire l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà;

”. Le nuove risorse sono destinate per Euro 2 milioni all’istituzione e al potenziamento dei Centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro funzionamento e ad attività di monitoraggio e raccolta dati, per Euro 5 milioni per interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, per ulteriori Euro 5 milioni ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio, e per altri Euro 5 milioni ad interventi per favorire l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà; (comma 677) Incrementato, per il 2022, di Euro 15 milioni il “ Fondo per le non autosufficienze ”;

”; (commi 678-680) Istituito il “ Fondo per progetti di coabitazione di anziani ”, con una dotazione finanziaria di Euro 5 milioni per il 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di agevolazioni per la realizzazione di Progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età. I requisiti minimi dei Progetti rientranti nell’ambito di applicazione del “Fondo” saranno enunciati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali entro 60 giorni dall’entrata in vigore della “Legge di bilancio”;

”, con una dotazione finanziaria di Euro 5 milioni per il 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di agevolazioni per la realizzazione di Progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età. I requisiti minimi dei Progetti rientranti nell’ambito di applicazione del “Fondo” saranno enunciati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali entro 60 giorni dall’entrata in vigore della “Legge di bilancio”; (comma 815) Ampliata la dotazione finanziaria di Euro 1 milione per l’anno 2022, del “ Fondo salva-opere ” di cui all’art. 47, comma 1-bis, del Dl. n. 34/2019;

” di cui all’art. 47, comma 1-bis, del Dl. n. 34/2019; (comma 873) Aumentata la dotazione finanziaria di Euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 del “ Fondo interventi di demolizione di opere abusive ” di cui all’art. 1, comma 26, della Legge n. 205/2017;

” di cui all’art. 1, comma 26, della Legge n. 205/2017; (commi 875-877) Autorizzato per l’anno 2022 un contributo (in attuazione dell’art. 42-bis, comma 8, del Dl. n. 104/2020) di Euro 1,5 milioni da ripartire tra i Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani. Tali risorse hanno come obiettivo quello di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del “Covid-19” e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

Da segnalare, inoltre, che sono posti a carico del bilancio dello Stato (comma 820) oneri per Euro 700.000 per l’anno 2022, al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, anche con riferimento agli Interventi previsti dal “Pnrr” e con particolare riguardo alla redazione delle Valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente.

Anche il Decreto di “Attuazione Pnrr” stanzia risorse aggiuntive da utilizzare anche da parte degli Enti locali per svariate finalità di investimento:

“Fondo ripresa resilienza Italia” (art. 8): è autorizzata, per l’attuazione delle Linee progettuali “Piani urbani integrati – Fondo di Fondi della Bei – M5C2, intervento 2.2 b)” e “Sviluppo e resilienza delle Imprese del Settore turistico – M1C3 Intervento 4.2.3”, nell’ambito del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, la costituzione del “ Fondo ripresa resilienza Italia ”, con una dotazione pari ad Euro 772 milioni per l’anno 2021, del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Bei. I relativi oneri sono a carico del “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia”.

Apposito accordo di finanziamento conferirà la gestione del “Fondo” alla Bei e definirà le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della stessa Bei, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all’attuazione del “Pnrr”, ivi compreso il Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (“Dnsh”), le priorità e la strategia di investimento del “Fondo ripresa resilienza Italia”, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti (da istituirsi con Decreto Mef entro il prossimo 7 dicembre 2021), nonché i Settori target in cui investire.

Una quota del citato “Fondo”, fino ad un massimo del 5% dell’importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7% dell’importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all’attività oggetto degli accordi sopra citati.

Al fine di sostenere Investimenti coerenti con le finalità del “Pnrr” e con i Principi di Digitalizzazione, Sostenibilità ed Efficienza energetica, nell’ambito del “Fondo ripresa resilienza Italia”, è costituita una Sezione denominata “Fondo per il Turismo sostenibile”, con dotazione di Euro 500 milioni per l’attuazione della Linea progettuale “Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico – M1C3 intervento 4.2.3” del “Pnrr”, con una riserva del 50% dedicata agli Interventi volti al supporto degli Investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle Linee progettuali riferite al Settore turistico.

Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani (artt. 17 e 17-bis): entro la fine di febbraio 2022 sarà adottato un apposito “Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani” al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura “M2C4” del “Pnrr”. Con uno i più Decreti da pubblicare entro l’anno di entrata in vigore della Legge, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all’art. 252, comma 2, del Dl. n. 152/2006.

Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio (artt. 20 e 20-bis): i Comuni beneficiari di investimenti destinati ad opere pubbliche, come stabilito dagli art. 29 e 29-bis della Legge n. 160/2019, utilizzano una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti di cui alla lett. a), comma 29, della Legge n. 160/2019.

I Comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del “Pnrr” per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura compresi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione.

I fondi per la Rigenerazione urbana sono incrementati di Euro 100 milioni per l’anno 2022 e Euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. I Comuni beneficiari delle risorse dovranno rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del “Pnrr” per la gestione, controllo e valutazione della misura. Per le risorse predette i Comuni dovranno assicurare l’alimentazione tempestiva del Sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli Interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell’operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all’operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché delle milestone e dei target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del “Pnrr”.

Piani integrati (art. 21): al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l’efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, sono assegnate risorse alle Città metropolitane, in attuazione della Linea progettuale “Piani integrati – M5C2” del “Pnrr”, per un ammontare complessivo pari a Euro 2.493,79 milioni per il periodo 2022-2026.

Inoltre, per rafforzare gli interventi è costituita una Sezione con dotazione di Euro 272 milioni per l’attuazione della Linea progettuale “Piani Integrati, Bei, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 b)”. Gli Enti interessati provvedono ad individuare i Progetti finanziabili all’interno della propria area urbana entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a Euro 50 milioni, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere Progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

Misure per agevolare la realizzazione degli Interventi finanziati con le risorse del “Pnrr” volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico (art. 22): sono assegnati e trasferiti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie di “M2C4” del “Pnrr” nella misura di Euro 800 milioni, finalizzate all’attuazione di nuovi Interventi pubblici per fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del “Pnrr”, relative a interventi già individuati nell’ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della Legge n. 145/2018, e all’art. 24-quater del Dl. n. 119/2018, finalizzate all’attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di Euro 400 milioni, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi Decreti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate.

Potenziamento amministrativo dei Comuni e attuazione del “Pnrr” (art. 31-bis): è istituito, al fine del concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni a tempo determinato in deroga utili al potenziamento amministrativo degli uffici comunali per l’attuazione del “Pnrr”, un apposito “Fondo”, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, con una dotazione di Euro 30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le risorse saranno ripartite tra i Comuni attuatori dei Progetti previsti dal “Pnrr” con Dpcm. sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine, i Comuni interessati comunicano al Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all’attuazione dei predetti Progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli Enti. Il Comune beneficiario è tenuto a riversare l’importo del contributo non utilizzato nel 2021.

Infine, facciamo anche presente che il Decreto 30 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, relativo al trasferimento dei fondi ai Comuni al fine di consentire l’erogazione dei Servizi di “Trasporto scolastico” in conformità alle misure di contenimento della diffusione del “Covid-19”, ha definito i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli Comuni delle risorse per l’anno 2021, pari ad Euro 150 milioni. Le risorse disponibili sono state assegnate a ciascun Comune o forma associativa di Comuni nel limite del 30% della spesa sostenuta per il “Trasporto scolastico” per l’esercizio finanziario 2019. Le risorse pervenute agli Enti dovranno essere destinate ai Servizi aggiuntivi di “Trasporto scolastico” connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica. Le maggiori spese sostenute possono essere riferite all’Anno scolastico 2020-2021 e, limitatamente alle obbligazioni sottoscritte alla data di entrata in vigore del Decreto, all’Anno scolastico 2021-2022.

