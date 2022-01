Mezzogiorno: pubblicato l’Avviso pubblico per combattere la povertà educativa a sostegno del “Terzo Settore”

Sul sito dell’Agenzia per la Coesione territoriale è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la selezione di Progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del “Terzo Settore”.

L’Avviso ha come finalità l’avvio di una procedura selettiva per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di Progetti per interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nelle Regioni del Mezzogiorno.

Le Proposte dovranno avere come oggetto il contrasto della povertà educativa attraverso il potenziamento dei servizi socio educativi a favore dei minori con specifico riferimento ai servizi assistenziali, nella fascia 0-6 anni, e a quelli di contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento dell’offerta educativa, nella fascia 5-10 e 11-17 anni. I destinatari delle Iniziative ammissibili dovranno essere i minori che versano in situazione di disagio o a rischio di devianza individuati anche dai servizi territoriali.

Di seguito si riporta la Scheda sintetica dell’Investimento:

Ambito territoriale: Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Risorse: Euro 30 milioni a valere su Missione 5- Componente 3-Investimento 3 del “Pnrr”;

Contributo concedibile: da Euro 125.000 a Euro 250.000 che non potrà essere superiore al 95% del costo complessivo del progetto;

Cofinanziamento minimo: minimo 5% del costo complessivo.

Soggetti beneficiari: minimo 3, di cui almeno 2 “Enti del Terzo Settore”, di cui uno come Soggetto proponente “capofila”. Nell’ambito della fascia 11-17 anni deve obbligatoriamente essere presente almeno un soggetto appartenente al Sistema regionale dell’Istruzione e della Formazione tecnico-professionale in possesso dei requisiti per l’accreditamento e/o gli Istituti tecnico superiori.

Durata: da 1 a massimo 2 anni.

Ammissibilità: in base alle cause di inammissibilità dell’Avviso effettuata da apposita Commissione nominata.

Valutazione: in base ai criteri dell’Avviso effettuata da apposita Commissione all’uopo nominata con una soglia minima di 60 punti.

I Soggetti proponenti, pena l’inammissibilità, potranno presentare i Progetti utilizzando esclusivamente il sito internet https://bandi.agenziacoesione.gov.it, a partire dalle ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2021 e fino alle ore 12.00 del giorno 1° marzo 2022.

Si riportano infine i collegamenti per accedere alla documentazione relativa all’Avviso pubblico:

Avviso (.pdf);

Decreto del Direttore generale n. 313/2021 (.pdf);

Allegato n. 1) Modello domanda di partecipazione (.pdf);

Allegato n. 2) Dichiarazione (.pdf);

Allegato n. 3) Schema proposta progettuale (.pdf);

Allegato n. 4) Autodichiarazione (.pdf);

Allegato n. 5) Manuale di registrazione (.pdf).

Redazione