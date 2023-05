Mit: via libera ad ulteriori 40 Interventi nell’ambito del “Fondo Demolizioni”. Stanziati 2 milioni di Euro

Una Notizia, pubblicata il 2 maggio 2023 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rende nota la firma, da parte del Ministro, Matteo Salvini, del nuovo Decreto per l’assegnazione di ulteriori risorse per il cosiddetto “Fondo Demolizioni”. Anche in questa occasione, come indicato dall’art. 1 del Decreto stesso, si tratta di risorse destinate ai Comuni.

Come si apprende dalla Notizia del Ministero, sono 40 i nuovi Interventi previsti, ripartiti in 6 Regioni (13 in Campania, 10 in Sicilia, 6 in Calabria 6 nel Lazio, 4 in Puglia e 1 in Lombardia) per un contributo totale di oltre 2.2 milioni.

Il riferimento normativo è l’art. 3, comma 5, del Decreto interministeriale n. 254/2020, che aveva approvato l’Allegato “Elenco interventi di demolizione delle opere abusive e contributi assegnati – risorse art. 1, comma 26, Legge n. 205/2017”, con i relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 26, della Legge n. 205/2017.

Per il dettaglio del Decreto e il riparto delle risorse si rimanda al sito web del Ministero.

Redazione