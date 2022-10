Prorogate le iscrizioni per il corso Conoscere e comunicare la Pubblica Amministrazione

Pubblicato anche il calendario con tutte le lezioni in programma

Prorogate le iscrizioni al nuovo corso “Conoscere e comunicare la Pubblica Amministrazione”, ciclo completo di studi dedicato alla comunicazione nella P.A., promosso da Fondazione Odg Toscana con le Università di Firenze, Siena e Pisa e il Centro Studi Enti Locali. Le iscrizioni sono state prorogate al 26 ottobre.

La prima data del corso è fissata per il 27 ottobre, con un intervento del presidente dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli. Il corso è rivolto a giornalisti, studenti e a tutti coloro che si occupano di informazione e comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e non solo. Numerose le tematiche affrontate nei corsi: dai nuovi strumenti a disposizione degli Uffici stampa, al linguaggio migliore da utilizzare fino all’analisi di case history e all’incontro con esperti e professionisti del settore. Tra i docenti, professori universitari e giornalisti, specializzati nel settore della comunicazione pubblica, come Carlo Sorrentino, Professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Firenze, Adriano Fabris, Professore di Filosofia morale e di Etica della comunicazione all’Università di Pisa, Tiziano Bonini, Professore in Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Siena, e giornalisti quali Michele Taddei, vicepresidente Odg Toscana, Giovanni Carta, Capo ufficio stampa del Comune di Firenze, Marco Agnoletti, direttore Jump Media, Marco Mancini, Responsabile media relations del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, Gianni Trovati, Sole 24 ore e Giorgia Bentivogli, Ansa.

L’obiettivo del corso è formare comunicatori professionisti in grado di svolgere un ruolo fondamentale tra PA e cittadino, come viene spiegato nel video di presentazione. Le lezioni si terranno online e sono suddivise in 5 moduli, per un totale di 60 ore, da novembre 2022 a febbraio 2023. Scarica il calendario delle lezioni e la brochure in allegato.

Per i giornalisti il costo completo del corso è di €600 +iva. Inoltre, le lezioni realizzate da Odg Toscana saranno interamente gratuite e valide per la formazione professionale.

È possibile iscriversi al corso completo o scegliere solo uno o più moduli di proprio interesse. Tutte le informazioni sul corso “Conoscere e comunicare la Pubblica Amministrazione” sono disponibili sulla pagina web del Corso.

Redazione