Salute: in G.U. il Decreto per il riparto delle risorse per il potenziamento dell’Assistenza territoriale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2023 il Decreto 23 dicembre 2023 del Ministero della Salute, recante “Riparto delle risorse per il potenziamento dell’Assistenza territoriale”.

Il Decreto provvede alla ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle somme complessive di Euro 90.900.000 per l’anno 2022, di Euro 150.100.000 per l’anno 2023, di Euro 328.300.000 per l’anno 2024, di Euro 591.500.000 per l’anno 2025 e di Euro 1.015.300.000 per l’anno 2026, come dettagliate Tabella “A” allegata al Provvedimento.

Tali importi sono a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i rispettivi anni, al fine di sostenere il nuovo Modello organizzativo per la rete di Assistenza sanitaria territoriale.

Ai fini dell’erogazione delle somme in oggetto, sono applicate le disposizioni vigenti in materia di concorso delle Regioni Siciliana, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Redazione