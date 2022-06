Trasferimenti erariali: diffuso il Decreto per la ripartizione dei fondi per il “Trasporto scolastico di studenti disabili”

Come si apprende dal Comunicato 23 giugno 2022, pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, Sezione Dipartimento Affari interni e territoriali, è stato diffuso nella Sezione “I Decreti” ed il relativo Avviso è in corso di pubblicazione nella G.U. il Decreto Ministro dell’Interno 30 maggio 2022, di concerto con il Mef, con il Miur, con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con il Ministro per le Disabilità e con il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, corredato di Nota metodologica e dell’Allegato “A”, recante “Ripartizione tra i Comuni del contributo di 30 milioni di Euro per l’anno 2022 quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di ‘Trasporto scolastico di studenti disabili’”, in rif. all’art. 1, comma 174, della Legge n. 234/2021.

Il contributo, destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica “Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base all’art. 1, comma 174, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021”, approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 22 marzo 2022, ed è attribuito a ciascun Comune negli importi indicati nell’Allegato “A – Utenti e risorse aggiuntive”.

Ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2022 in termini di studenti con disabilità trasportati, destinando le risorse al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia.

I Comuni sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio attraverso la compilazione della Scheda di monitoraggio, da trasmettere a Sose Spa entro il 31 maggio 2023 in modalità esclusivamente telematica, corredata dalle Istruzioni alla compilazione, pubblicate entro il 30 aprile 2022 a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Redazione