Unioni di Comuni e Comunità montane: in G.U. il Decreto relativo alla richiesta di contributo 2023 per i Servizi gestiti in forma associata

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2023 il Decreto 3 maggio 2023 del Ministero dell’Interno, recante “Approvazione delle modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2023, del contributo erariale alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi gestiti in forma associata”.

Il Decreto approva le modalità di Certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2023.

Il Modello per la richiesta dei contributi in questione, approvato dal Provvedimento in commento, dovrà essere trasmesso entro le ore 24:00 del 2 ottobre 2023.

La presentazione della Certificazione non è obbligatoria per gli Enti Locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano comunque esclusi dalla trasmissione del Modello le Unioni di Comuni e le Comunità Montane delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

La richiesta da parte degli Enti interessati e la trasmissione della Certificazione, avverrà in modalità telematica attraverso il Sistema “Certificazioni Enti Locali” del sito web della Finanza Locale, “Area Certificati Tbel, altri certificati”, nelle risorse correlate.

Redazione