Autonomia differenziata: Ministro Calderoli a Trento per il Tavolo di sull’Autonomia differenziata, “manca una cultura della specialità”

Come riporta un Comunicato-stampa del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diramato lo scorso 18 febbraio 2023, il Ministro Calderoli ha preso parte al Tavolo di confronto sull’Autonomia differenziata tenutosi in occasione del Cinquantesimo anniversario del secondo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.

“Manca una cultura delle specialità”, così si è espresso il Ministro concludendo l’intervento. “Buona parte del mio intervento di questa mattina è stato dedicato alla difesa delle Autonomie speciali e del loro Statuto, a fronte di valutazioni della Corte molto rigide, in alcuni casi, rispetto ad una normativa comunitaria che purtroppo cala i suoi effetti anche a livello delle speciali, per esempio sulla concorrenza e rispetto alla lentezza e agli ostacoli che si trovano da parte delle amministrazioni centrali sulle norme di attuazione. Manca una cultura delle specialità, bisognerebbe riuscire a introdurla, soprattutto a livello delle Amministrazioni centrali”, ha evidenziato Calderoli.

Oltre a quella del Ministro, l’incontro ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, e del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. L’appuntamento è stato promosso dal Comitato per il Cinquantenario del secondo Statuto di Autonomia (Ansa).

“La ‘Commissione dei 6’ è già stata nominata, è stata individuata anche parte del Trentino, quindi, considerati i tempi, in cui risponderanno gli individuati alla prenomina, penso si possa andare veloci anche per la nomina della ‘Commissione dei 12’ – così è intervenuto Calderoli a proposito delle “Macroregioni” – noi siamo sempre stati favorevoli alle ‘Macroregioni’, direi che il migliore esempio dell’utilizzo del penultimo comma dell’art. 117 della Costituzione viene proprio dalla Conferenza delle Regioni che per la prima volta ha deciso di proporre Leggi regionali, che danno una veste istituzionale alla Conferenza, quindi, credo che sia un esempio positivo e quindi credo che quest’iniziativa sulla base di Accordi fra le Regioni e attraverso la creazioni di Organi comuni possa essere un’ottima strada per territori che orbitano nella stessa zona del Paese”.

Il Ministro ha colto l’occasione per spiegare inoltre l’impugnativa della “Legge di stabilità” della Regione Veneto: “Nasce da una segnalazione del Mef e della Ragioneria dello Stato in relazione al ravvedimento oneroso che deve essere differenziato rispetto alle 2 tipologie, una parte è quel ravvedimento spontaneo che nasce dall’iniziativa di altri soggetti che non siano l’Agenzia delle Entrate che ha come beneficiario la Regione, poi c’è la parte che è riferita all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate che va allo Stato il quale utilizza queste risorse per la costituzione del ‘Fondo Sanitario Nazionale’”. “L’aver inserito nella Legge regionale un conto corrente in cui, in maniera non individuabile, si introduceva sia la parte di cui avrebbe beneficiato la Regione sia quella di componente statale, avrebbe determinato un’impossibilità nel separare i 2 capitoli – ha specificato – credo che, se si riesce a lavorare per esempio attraverso l’individuazione di un codice preciso per le 2 tipologie di ravvedimenti, il problema mi auguro possa essere superato prima di arrivare in Corte”.

Redazione