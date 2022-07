Trasferimenti erariali: pubblicato il Decreto con le Istruzioni di rimborso per le minori entrate del Canone unico patrimoniale dei Comuni interessati da eventi sismici

Sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto 9 giugno 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione del Canone unico patrimoniale per i Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

I Comuni interessati dal Decreto dovranno comunicare le minori entrate del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti della Legge n. 160/2019 (d’ora in poi denominati “Cup”).

Tale Comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo di Posta elettronica certificata, utilizzando il Modello allegato al Decreto in cui sono riportati le Istruzioni di compilazione e i dati che ciascun Ente interessato deve fornire al Mef.

I Comuni dovranno quindi trasmettere, esclusivamente in formato elaborabile, i dati richiesti entro 60 giorni dalla data in cui il Modello è reso disponibile nell’Area riservata del “”Portale del Federalismo fiscale”. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente mediante Pec all’indirizzo: df.rimborsocup@pce.finanze.it.

Redazione